【香港小姐】邢慧敏身材弗爆無懼穿貼身裝　Sharon自認「為食」曾重70公斤【多圖】

▲ 邢慧敏擁有一副好身材！

參加《2022年度香港小姐競選》而入行的邢慧敏（Sharon），在Instagram上公開自己身穿貼身杏色舞衣的相片，展現S型身材，充滿「健康美」！

身高175cm的Sharon擁有令人羨慕的身型比例，過往曾是「肥妹仔」的她為減肥下過了不少苦功！

大騷好身材

身穿貼身舞衣的Sharon擺出誘人姿勢，並寫道：

我又何嘗唔想成為一位偉大嘅舞蹈家呢🤭



對於舞蹈我不太擅長

但將我鍾意嘅瑜伽加入其中

感覺我可以做好🤭🤭

Energy and persistence conquer all things💓

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曾重70KG 從飲食入手減肥

Sharon在接受TOPick訪問時自認「為食」，透露下半身容易肥胖，為了減去肚腩決心戒掉最愛的甜品、澱粉質、香辣濃味的食物。

她曾在分享最肥時的身形，有小肚腩之餘，腰間更驚現兩層肉，體重最高峰達至70kg（154磅）。最後她花了一個月踢走超過20kg（44磅）脂肪，一直維持53kg（116.6磅）左右至今。

她強調一定要戒掉澱粉質和糖，並需吃早餐，她指：「因為吃早餐這部份能夠讓你們吸引更多的營養，有精神去支持你之後的工作或活動，所以早餐吃得多一點或豐富一點也不成問題，不過你們不準不吃！！」

她還高度建議自家製而非街外吃，可以控制少油少糖少鹽，對健康或減肥有很大的幫助。

在減肥期間，她在晚上不會吃任何澱粉質的食物，盡量選擇少油少鹽或高蛋白食物，包括雞肉、三文魚、番薯等等。她補充：「想更快減重，加上帶氧運動成效更佳。」

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選香港小姐

Sharon在2019年於香港城市大學市場營銷學系畢業，畢業後成為全職模特兒，挾「連詩雅師妹」之名參選《香港小姐2022》，惜最終三甲不入，只獲得「友誼小姐」一獎。

曾有傳媒收到消息指，Sharon的母親在石籬開設麻雀檔逾10年，更有「四眼妹」之稱，去年被突擊搜查，因而惹上官非，未知會否影響評審團對Sharon的印象。

現時，Sharon參與TVB的慈善大騷，又有參與淨灘活動。

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