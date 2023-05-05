  • 28°C
香港時間 : 2023505日 (週五) 19:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】邢慧敏身材弗爆無懼穿貼身裝　Sharon自認「為食」曾重70公斤【多圖】

娛樂 17:34 2023/05/05

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

邢慧敏擁有一副好身材！

參加《2022年度香港小姐競選》而入行的邢慧敏（Sharon），在Instagram上公開自己身穿貼身杏色舞衣的相片，展現S型身材，充滿「健康美」！

身高175cm的Sharon擁有令人羨慕的身型比例，過往曾是「肥妹仔」的她為減肥下過了不少苦功！

大騷好身材

身穿貼身舞衣的Sharon擺出誘人姿勢，並寫道：

我又何嘗唔想成為一位偉大嘅舞蹈家呢🤭

對於舞蹈我不太擅長
但將我鍾意嘅瑜伽加入其中
感覺我可以做好🤭🤭
Energy and persistence conquer all things💓

    點擊圖片放大
    +10
    +9

曾重70KG　從飲食入手減肥

Sharon在接受TOPick訪問時自認「為食」，透露下半身容易肥胖，為了減去肚腩決心戒掉最愛的甜品、澱粉質、香辣濃味的食物。

她曾在分享最肥時的身形，有小肚腩之餘，腰間更驚現兩層肉，體重最高峰達至70kg（154磅）。最後她花了一個月踢走超過20kg（44磅）脂肪，一直維持53kg（116.6磅）左右至今。

她強調一定要戒掉澱粉質和糖，並需吃早餐，她指：「因為吃早餐這部份能夠讓你們吸引更多的營養，有精神去支持你之後的工作或活動，所以早餐吃得多一點或豐富一點也不成問題，不過你們不準不吃！！」

她還高度建議自家製而非街外吃，可以控制少油少糖少鹽，對健康或減肥有很大的幫助。

在減肥期間，她在晚上不會吃任何澱粉質的食物，盡量選擇少油少鹽或高蛋白食物，包括雞肉、三文魚、番薯等等。她補充：「想更快減重，加上帶氧運動成效更佳。」

    點擊圖片放大
    +8
    +7

選香港小姐

Sharon在2019年於香港城市大學市場營銷學系畢業，畢業後成為全職模特兒，挾「連詩雅師妹」之名參選《香港小姐2022》，惜最終三甲不入，只獲得「友誼小姐」一獎。

曾有傳媒收到消息指，Sharon的母親在石籬開設麻雀檔逾10年，更有「四眼妹」之稱，去年被突擊搜查，因而惹上官非，未知會否影響評審團對Sharon的印象。

現時，Sharon參與TVB的慈善大騷，又有參與淨灘活動。

最新影片推介：何依婷專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】何依婷佛系性格曾被誤會不上進　入行目光擴闊不再井底之蛙

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐2022】「連詩雅師妹」體重高峰154磅　邢慧敏靠兩招1個月激減44磅【內附詳情】
12:57 2022/07/14
【香港小姐2022】「連詩雅師妹」體重高峰154磅　邢慧敏靠兩招1個月激減44磅【內附詳情】
【香港小姐】廖慧儀比堅尼騷身材　Jessica回復「狂野空姐」本色誘惑上床【多圖】
15:40 2023/04/17
【香港小姐】廖慧儀比堅尼騷身材　Jessica回復「狂野空姐」本色誘惑上床【多圖】
【香港小姐】彭慧中《真係唔好笑》玩到瞓地　宅男女神欠上位機會感無奈【多圖】
16:08 2023/04/29
【香港小姐】彭慧中《真係唔好笑》玩到瞓地　宅男女神欠上位機會感無奈【多圖】
【香港小姐】朱晨麗負面新聞纏身遭冷落　樂易玲昔日愛將遷深井風水屋搏轉運
12:15 2023/05/04
【香港小姐】朱晨麗負面新聞纏身遭冷落　樂易玲昔日愛將遷深井風水屋搏轉運

你可能感興趣

【香港小姐2022】「連詩雅師妹」體重高峰154磅　邢慧敏靠兩招1個月激減44磅【內附詳情】
12:57 2022/07/14
【香港小姐2022】「連詩雅師妹」體重高峰154磅　邢慧敏靠兩招1個月激減44磅【內附詳情】
【香港小姐】廖慧儀比堅尼騷身材　Jessica回復「狂野空姐」本色誘惑上床【多圖】
15:40 2023/04/17
【香港小姐】廖慧儀比堅尼騷身材　Jessica回復「狂野空姐」本色誘惑上床【多圖】
【香港小姐】彭慧中《真係唔好笑》玩到瞓地　宅男女神欠上位機會感無奈【多圖】
16:08 2023/04/29
【香港小姐】彭慧中《真係唔好笑》玩到瞓地　宅男女神欠上位機會感無奈【多圖】
邢慧敏 娛樂機構 娛樂行業 娛樂人物職業 香港小姐

最高瀏覽

【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
17:52 2023/05/03
【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
【居英大忌】移英港媽教15歲女𠝹刀傍身　向同學揮刀指嚇被踢出校後續更慘
17:40 2023/05/04
【居英大忌】移英港媽教15歲女𠝹刀傍身　向同學揮刀指嚇被踢出校後續更慘
【東張西望】黃耀英李旻芳結婚4年無所出　容羨媛爆10個字引起尷尬
今日 10:15
【東張西望】黃耀英李旻芳結婚4年無所出　容羨媛爆10個字引起尷尬