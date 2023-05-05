【大學發展】科大申逾8億建生物科研大樓搶國際及內地專才　倘設科大醫學院可共享資源

▲ 科大擬建樓高8層的科研實驗大樓，主打合成生物學研究。（立法會文件截圖）

為加強合成生物學科技的研究與發展，推動香港成爲國際創新科技中心，科技大學計劃向政府申請撥款8.351億元，興建樓高8層、總樓面面積為6,060平方米的新科研大樓，並於今日（5日）的立法會教育事務委員會討論有關工程計劃。校方指，大樓的基因組件合成平台及實驗室等設施，有助推進本地生物學研究，並期望可成為「領先地標」，吸引國際及內地專才，預料於2026年竣工；亦指倘若設立科大醫學院，可共享有關研究資源。

科大校園發展處高級經理何暉光期望，大樓可成為「合成生物及未來發展趨勢的領先地標」，為科大生命科學研究增加推動力，並作為平台加強跨學科研究及合作，將技術成果轉化，應用於不同方面，同時為大灣區創科發展作出貢獻。他亦指，當中8成面積將用作興建實驗室及研究設施，希望開創新研究領域，並方便有關團隊聚集探索、創造及分享知識。

就吸納國際及內地科研人才，科大副校長（行政）龐鼎全回應陳仲尼議員口頭提問指，校方會盡量配合政府政策，並稱合成生物學為「先進跨學科研究領域」，結合生物科學、物理學、工程學及電腦專門知識，對社會有莫大貢獻，認為新大樓可作為「頂尖研究設施」輔助相關科研，亦相信落成後，對於吸引國際人才「起很大作用」；他更指，大樓可與南沙廣州校園作學術架構互補，促成跨學科新課程設計，但強調兩校有獨立財務安排，不會互相補貼。

另外，近日流傳科大有意成立醫學院，並開辦醫科課程，科大協理副校長（規劃及統籌）陳志民回應朱國強議員口頭提問指，如果有具體計劃會再向立法會詳細解釋，但強調大學主張「共享研究資源」，意指若設醫學院可共享有關資源。

「新科研樓2」設有基因組件合成平台，利用自動化和機械人系統，將大量基因片段合成並整合為較長、具功能的序列，讓研究人員迅速開發原型及測試新興應用方法，推進合成生物學研究。其中，提供的學術空間可供科大逾300名教職員、研究人員及研究生使用，包括設開放式實驗室、研究設施、寫作空間及展覽廳。校方期望於本年第3季開始施工，並於3年內即2026年竣工。

撥款現通過教育事務委員會，將交由工務小組委員會再作審議。教育事務委員會主席梁美芬稱計劃規模大，要求科大於工務委員會審議前，就工程提交更多詳細資料，包括提供分項數字，為其他大學作示範及比對。

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記者：梁凱婷