【電視台高層】杜之克過檔HOY TV躊躇滿志　否認邀千嬅柏豪拍劇：不走大台風格

有線寬頻在5月2日發聲明指，杜之克獲委任為執行董事，在5月3日生效，同時他將於6月3日起接任行政總裁一職，任期為5年。而舊拍檔余詠珊及丈夫何哲圖則分別任香港有線娛樂總經理和有線寬頻銷售及市場總監。

杜之克於今日（5月5日）在有線總部會晤傳媒，大談有線寬頻集團以及HOY電視之未來發展方向。曾任TVB企業傳訊部副總監的曾醒明，則以企業傳訊部顧問身份現身。

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▲ （陳慧安 攝）

覆蓋率達九成

杜之克表示首先半開玩笑稱，上任第一件事就是要認識公司的同事，因為要知有何人才、了解公司資源：「必先利其器，再睇有咩補充去改善。」

他表示目前有三大計劃：「第一，重點將新聞品牌做好；第二，自家製作係方向，唔同途徑和形式打造，線上線下一同操作；第三，向大灣區、東南亞區域發展。」

至於常有人被接收不到HOY電視，杜之克回應：「依家已經改善覆蓋問題，九成屋苑都可收到。」他更乘機宣傳稱，市民重新tune台便會看到。

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與大小藝人合作

問到會否邀當紅藝人打響頭炮？杜之克坦承很想，並舉出「Do姐」鄭裕玲主持的開電視旅遊節目為例，希望與大小藝人合作，同時亦會努力發掘新人。

提到Do姐主持的旅遊節目製作費達7位數，問到未來節目是否以同樣金額打造？他直言：「每個製作唔同資金成本結構，希望做到每個節目有合理投資。」並續指近年努力改善覆蓋問題，以至如何跟廣告商溝通，如何在製作上針對觀眾需求。

至於會否跟TVB與ViuTV一樣舉辦選美節目及《全民造星》等選秀節目？杜之克表示會以不同形式的新方法打造，承認這方針一定會做，並強調人才好重要，未來一年半會密鑼緊鼓籌備新節目。

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否認邀楊千嬅周柏豪拍劇

對於有傳邀楊千嬅及周柏豪合作拍劇，陣容跟大台的《多功能老婆》一樣。對此，杜之克否認傳聞，但直言會參考新聞報道是否值得進行，並指現今年代合作空間大，觀眾對內容的觀感不同了。

談到與余詠珊同為TVB昔日舊將，有網民擔心將大台一套作風搬到HOY TV，杜之克自言在電視行業打滾逾30年，最尾10年才於TVB工作，並指20年前曾為有線效力：「所以冇TVB出身嘅情意結，唔同平台有唔同屬性，要針對屬性去做，所以一定唔會做番大台做嘅嘢，冇乜空間咁諗。」

他自認較年長，故會發掘不同年齡層人才，去做一些跟時代配合的項目：「好坦白，我唔覺得最新鮮最有創作嘅節目係我諗出嚟。」坦承公司不能養幾千人，又指以往有線推出的節目，無論外判還是自家製作節目，都是同一邏輯，就是希望節目獲得觀眾認同。

▲ 《多功能老婆》

力撐戰友

問到對於余詠珊過往業績毀譽參半的評價，他指出創作有4個可能性：「好嘅創作得到好好嘅效果；好嘅製作但效果唔好；做唔好製作，但有好成果，叫好彩；做唔好製作而應份地得唔好效果。」

他續指：「好嘅製作成功機會係高過唔好嘅製作，所以關鍵係搵唔搵到好嘅團隊製作。但好睇天時地利人和因素，我自己都試過非常失敗嘅製作，但唔係一個product判生死。」

記者：馮雪怡