【旅遊復甦】縱橫遊推南極智利22天遊　主打5次登極地團費約30萬

▲ 縱橫遊推南極智利22天遊，主打5次登極地，團費近30萬。（縱橫遊提供）

全球旅遊業逐漸復甦，不少旅行社推出豪華團吸客，縱橫遊繼東非動物大遷徙10天遊、新疆絲綢之路火車12天團後，推出南極半島、智利復活節島22天遊，主打全程5次登岸，即日起開賣，2024年2月7日、年廿八出發，限員16名，每人298,888港元起，詳情即看【下一頁】。

行程先由香港乘坐飛機至荷蘭阿姆斯特丹，再轉機至智利聖地牙哥，2天市內遊覽後，在行程第五天於當地威廉斯港，乘坐意大利銀海郵輪旗下「銀雲號」開始11天的南極航程，連泊10晚露台房，全程5次登岸，包括南極海峽、洛克斯頓港等。

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船上設有專家講解有關南極的講座課堂，例如自然生態、環保影響、極地守則、地質地理、野地裝備等，為乘客在登陸南極前做足準備。船上服務費已全包。

結束船程後，行程再到智利復活節島、酒莊遊覽。全程入住5星級酒店，包括聖地牙哥Ritz Carlton Hotel Santiago，入住行政套房640呎。旅行團另須收取服務費，每人每日合共150港元。

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責任編輯：陳麗娜