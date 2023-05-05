▲ 社區檢測中心及檢測站下周六起全面停運。（資料圖片）

近日新冠肺炎及流感個案都持續上升，政府表示，本地新冠病毒活躍程度自4月初起持續反彈。過去一周數據顯示，化驗所核酸檢測陽性個案新增至2,400宗(前一周為1,615宗)，嚴重及死亡個案亦上升至119宗(前一周為63宗)。由今年1月30日撤銷隔離令起，累計化驗所陽性核酸檢測數目以及新冠死亡個案(截至5月3日)為16,101宗，死亡個案224宗；已超過首4波疫情確診總和的12,631宗及213宗死亡。

當局呼籲市民要提高警覺，有呼吸道感染症狀，以及高危人士(如本身有健康問題或免疫力低人士)前往人多場所如乘搭公共交通等，應佩戴口罩；而高危人士應按專家建議接種首3針新冠疫苗，以及適時接種新冠疫苗加強劑。

雖然個案上升，但政府今日（5日）公布，現有五個2019冠狀病毒病社區檢測中心及檢測站將由下星期六（13日）起全面停止運作。

發言人表示，隨着社會全面復常，世界各地亦陸續撤銷入境出行前的核酸檢測要求，本港核酸檢測服務的需求近日已降至甚低水平。為善用資源，政府決定由下星期六起關閉現有五個社區檢測中心及檢測站。

市民如需進行核酸檢測，可以自行安排到本地醫療檢測機構進行。政府認可的核酸檢測機構名單及服務地點可於網上查閱。

該5個即將停運的社區檢測中心及檢測站會盡快回復至其原有的社區及康樂用途。而早前釋放的80個社區及康樂場地已經全數交還予場地管理人。

政府發言人表示，2019冠狀病毒病現被視為上呼吸道疾病進行管理，政府決定全面停止運作社區檢測中心及檢測站符合疫情最新發展及風險管理原則。政府會繼續密切監察2019冠狀病毒病及其他傳染病的最新情況，致力保障市民健康。

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記者：黃穎津