【著數優惠】PayMe登陸百佳、屈臣氏及豐澤　夥易賞錢推9折優惠及雙倍積分

▲ （滙豐企業傳訊部提供）

滙豐今日（5日）宣佈，PayMe正式登陸百佳超級市場、香港屈臣氏及豐澤，並夥易賞錢推出全新聯乘消費獎賞。用戶可於以上品牌逾500間實體分店及網店以PayMe快捷付款時，於優惠期內即可享9折購物優惠，以及全年賺取雙倍易賞錢積分。今次更是 PayMe與合作夥伴首度推出會員積分獎賞優惠，標誌著合作正式展開及慶祝PayMe踏入300萬用戶里程碑。

由即日起至5月31日，顧客凡於以下品牌的 O+O（線下及線上）平台以PayMe付款，可享9折優惠。易賞錢會員於百佳超級市場、香港屈臣氏及豐澤消費以PayMe付款，更可全年賺取雙倍易賞錢積分。

有關「 PayMe『臣』級消費不求人」優惠活動，詳情如下：

品牌 優惠 百佳超級市場 惠顧滿港幣300元，即減港幣30元 PNS 網購 惠顧滿港幣600元，即減港幣60元 香港屈臣氏門巿及網店 惠顧滿港幣100元，即減港幣10元 惠顧滿港幣400元，即減港幣60元 惠顧滿港幣1,000元，即減港幣100元 豐澤門巿及網店 惠顧滿港幣1,000元，即減港幣100元 屈臣氏酒窖門巿及網店 惠顧滿港幣500元，即減港幣50元

優惠受細則及條款約束。

PayMe早前聯合三十多個品牌推出優惠，鼓勵用戶善用本年的消費券及協助提振本地經濟。自今年第一期消費券發放以來， PayMe用戶主要將消費券用於購買日用品，其次為電子產品及旅遊，而屈臣氏集團旗下本地零售品牌為客戶消費最多的商戶。此外，今期消費券發放首日，PayMe的交易量及金額總額均相較過往兩期為高，並帶動整體消費上升，而整體商戶消費金額較前30日的平均金額增長逾五成。

滙豐PayMe主管Dharini Kannan Hemant表示，PayMe for Business推出僅4年，已擴展至遍布全港近55,000 家網上及實體商戶，而PayMe的個人用戶更正式踏入300萬里程碑，不論對個人及商戶而言，PayMe已躍升為本港最受歡迎的電子錢包之一。PayMe今次獲屈臣氏集團及旗下易賞錢加入，雙方將發揮龐大客群及零售網絡的優勢，帶來更大協同效應，攜手推動本港電子支付發展。

易賞錢顧客體驗總監及屈臣氏集團首席顧客見解及分析總監吳孟婷表示「易賞錢」作為香港首屈一指的積分獎賞計劃，擁有逾400 萬名活躍會員。 易賞錢很高興與領先業界的滙豐再度合作，邁向另一里程碑，為會員帶來更多消費優惠。今次與 PayMe 攜手推出「PayMe『臣』級消費不求人」推廣活動，是 PayMe首度與合作夥伴推出的會員積分獎賞優惠。易賞錢會員於百佳超級市場、香港屈臣氏及豐澤於O+O（線下及線上）平台購物時以PayMe付款，除了可享9折優惠外，更可全年獲取兩倍「易賞錢」積分。展望未來，易賞錢期望攜手滙豐一同開拓更多商機，繼續加強獨家的 O+O 體驗，為會員帶來更吸引的優惠。

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責任編輯：吳穎嵛