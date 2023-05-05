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【僱傭問題】大圍及紅磡僱傭中心未遵從守則遭釘牌　屬今年首兩例

社會 15:37 2023/05/05

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勞工處今日（5日）表示，已撤銷分別位於大圍及紅磡的喜樂僱傭培訓中心（喜樂）及盟信僱傭有限公司（盟信）的職業介紹所牌照

勞工處今日（5日）表示，已撤銷分別位於大圍及紅磡的喜樂僱傭培訓中心（喜樂）及盟信僱傭有限公司（盟信）的職業介紹所牌照。屬今年首兩宗被撤銷職業介紹所牌照的個案。

喜樂是因未有遵從實務守則內有關扣押求職者護照的規定，以及其持牌人並非經辦職業介紹所的適當人選，而被撤銷牌照。

盟信則因多方面未能遵從實務守則內訂明的規定，包括未有盡其責任查核求職者提供的資料是否準確；在向僱主收取服務費用時，未能確保向僱主推薦的應徵者能夠履新；以及未能確保向僱主所提供的資料是與職業介紹所所知的事實相符，而被撤銷牌照。

勞工處表示，實務守則列出職業介紹所經營者在營運時必須遵守的主要法定要求，亦闡明處長期望職業介紹所在經營時應達到的標準。條例訂明，處長如有合理理由信納職業介紹所的持牌人或擬作為持牌人的人士，或該等人士的有關連人士或受僱人員，曾違反條例第XII部的任何條文或根據條例第62條訂立的任何規例，例如濫收求職者佣金、無牌經營，或沒有遵從根據條例第62A（1）條發出的實務守則，可拒絕發牌或續發牌照，或將牌照撤銷。

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責任編輯：解青羽

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