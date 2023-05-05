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【乘風2023】最強補習名師張晉助攻排舞　蔡少芬神還原《洛神》「甄宓」掀回憶殺

娛樂 15:46 2023/05/05

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蔡少芬在《乘風2023》神還原《洛神》「甄宓」一角。

內地大型音樂競技節目《乘風2023》共有33位女星參加，她們將於3個月內不斷挑戰自我，其中蔡少芬（Ada）在本季初舞台中神還原《洛神》「甄宓」一角，堪稱回憶殺。

女兒激將法鼓勵參賽

入行32年的Ada天不怕、地不怕卻有個死穴：「說實話，唱歌跟跳舞真的不是我的菜，你們不會相信我有多大壓力！我不敢說我會變成一個歌手，但是希望可以呈現一個不一樣的我。」

談到不少姐姐需要在工作和照顧家庭取得平衝，3孩之母Ada也坦言參賽前曾徵詢女兒意見，卻得到「意想不到」的鼓勵：「我問我女兒，現在有一個工作找我，要唱歌跳舞，你們覺得我應該接嗎？我的大女兒說：『去吧媽媽！』我問她你覺得我可以跳舞唱歌嗎？她說她想看我在台上掉下來！」一番童言童語令Ada直翻白眼，場面搞笑。

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仙氣古裝驚豔

Ada以一身清新脫俗的古裝打扮獻唱經典神劇《洛神》主題曲《惜花》，舉手投足不但讓人夢回千禧，她重現「薄紗掩面」更令觀眾驚嘆「甄宓」凍齡有方、廿年如一日，好友謝娜看過表演後不禁感動落淚，大讚Ada猶如仙女。

她也在節目上大爆初舞台的幕後秘辛，原來「甄宓」的重要推手竟是老公張晉：「我（原本）定好我要跳舞，我老公說：『能不能不要這樣子，你每一句都要跳一下，很醜啊！你還要躺在地上，你想怎麼樣？』然後他就教我初舞台的舞步，都是他幫我想的。」

雖然早前張晉為戲受傷，但作為「最強補習名師」的他仍然打著石膏貼身指導愛妻，令Ada的演出獲得一致好評，她也感性表示家人正是最大的動力：「我沒（跳舞）能力是肯定的，但是孩子支持我、老公支持我，我其實就夠了！」

她更坦言：「不管怎麼樣，我要好好地享受每一分每一秒，只要唱、跳跟表情管理都是我預期的，我覺得我就是4百分了。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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