【惡人先告狀】唔畀行李費兼扯爛的士車牌 野蠻女網上呻倒霉被網民插爆

▲ 內地女遊客扯爛的士車牌。

最近網上平台小紅書有一名內地女子以「若羊nnn」的帳號發文，她以「大無語事件/我把香港的士司機車牌掰爛了」為題，文中訴說她由九龍搭的士到灣仔，司機建議她行西隧，她不肯，於是她嫌司機一邊開車一邊嘮叨紅隧塞車，之後她落車時，司機提醒她沒付行李費，她竟然說自己落車攞行李就好，期間拉開車尾箱時，更扯爛了的士後面的車牌，司機最終要她賠100元。

她網上大呻倒霉，即惹來民瘋狂圍攻，指她不講理，不付行理費兼扯爛別人的車牌，還惡人先告狀，網民更紛紛讚司機人品好，只要她賠少量金錢。

近日，「若羊nnn」在自己的帳號發文，寫着︰「上車司機說過海要走西隧，我說不，走紅隧。他說堵車一直blabla，我就很無語，我說我打的uber，那你不想過海你就不要接啊。反正挺無語，然後他說你行李費也沒給，我說剛才就讓你幫了我一下。之後我自己拿吧。（我真的很煩這種，你好好說我都可以商量的）」似乎她不知道的士要收行理費，更寸爆司機。

最新影片推介

司機要求賠償100元

之後她就落車自己取行李，期間打開車尾箱時，更扯爛了車牌，她指自己有上前告訴司機並賠錢︰

然後下車我就自己開後備箱拿，結果本來他的車牌就要壞要壞的。。我一扯，人傻了，不過其實他也不知道，但我也沒趁機跑路，我還是走過去問他要賠多少，結果是賠了100港幣。

網民寸女子冇品又無知

發文一出，女子即被網民鬧爆，不少網友嘲她來港半年都不知搭的士要收行李費︰「行李費是規定，的士車廂有貼，明碼實價」，又指過海西隧真是少塞車︰「過海真的西隧好，快，讓你覺得花的錢值。」

不少人覺得她扯爛別人車牌十分冇品︰「那麼凶，為了這些就扯爛人家的車牌」、「影響國民質素」及「我看你是故意吧」又大讚司機好人，要她賠得少︰「$100我覺得司機挺好人」、「司機要你賠100都合理，一個車牌就要加60，再加上他的誤工費，可遠遠不止這些」又替司機抱不平︰「遇到個癡線，成日就食白果了」。

由於被太多網民痛罵，樓主最後出PO求饒︰「天啊別說我了行了嗎。現在知道行李費了，不要評論行李費的事情了。」又解釋︰「我在香港講過書，待過半年，我自己知道出行。今天就很巧合的事情我發了下，我也賠錢了。不要說我了謝謝。」有網民更建議「你把這篇刪了不就好了嗎。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！︰https://bit.ly/3FSyDTu