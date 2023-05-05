【澳門兇殺案】路氹酒店兇殺案疑犯潮州落網　司警：相信與金錢紛爭有關

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昨日（4日）路氹酒店兇殺案的疑犯已落網。澳門司警指，死者疑因金錢問題與人爭執後被殺，身上17萬元港幣、手機和金戒指均失蹤。疑犯在潮州落網，現正被內地扣查。

澳門司警稱，44歲姓李的疑犯是內地人，上月13日入境澳門；而27歲死者從事非法貨幣兌換，和疑犯因換錢而認識，及後兩人同住於案發現場。調查人員翻看現場閉路電視，發現死者於5月3日晚上11時進入房間，疑兇則於5月4日凌晨進入，兩小時後拖着行李箱離開，於清晨6時在青茂口岸離境。

司警調查相信，二人因金錢問題發生爭執，死者被硬物襲擊頭部後，再被掐頸導致窒息致死。死者鼻樑、嘴唇、喉嚨及雙臂均有傷痕，頭部左邊有兩厘米傷痕，相信因硬物襲擊所致。疑犯承認曾以旅行保温壺襲擊死者頭部，但拒絕交代詳情。

據澳門傳媒報道，昨日（4日）下午5時42分，司警接報路氹一間酒店房內發生兇殺案，死者為27歲內地男居民，初步死因有可疑。經調查，司警鎖定一名內地疑犯，隨即啓動與內地的緊急警務聯絡機制，通報疑犯身份予內地警方。

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責任編輯：李梓𨭎