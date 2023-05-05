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【超市大搜查】專家品評23款暢銷掛耳咖啡　嚴選3款A+級入口香醇濃郁

食用安全 18:43 2023/05/05

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

專家品評23款暢銷掛耳咖啡，嚴選3款A+級入口香醇濃郁。

咖啡是不少上班族必備的提神飲品。日本雜誌《LDK》最近比拼市面上23款掛耳式咖啡，請來專家根據味道、平衡度、香氣及回購度評分，並綜合得出排名，當中不少熱門牌子如Key Coffee、Starbucks等上榜。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】照顧腦癱兒29年　港媽揹兒求醫早夜輪班：我不覺得是壓力

評分標準

《LDK》搜羅了23款平價兼暢銷的掛耳式咖啡，請來咖啡專家就以下4方面進行品評：

味道：比拼喝下咖啡瞬間的味道、回甘的餘韻等

平衡度：品評咖啡整體味道和香氣，甜味、苦味、酸味和濃郁度之間能否達到平衡、和諧

香氣：測試咖啡的香氣，如果香氣較弱，會被扣分

回購度：考慮味道、價格等方面，判斷是否會再回購

點擊下圖看23款掛耳式咖啡的完整排名：

    點擊圖片放大
    +21
    +20

根據測試結果，有3款咖啡獲得A+評級，分別是：

  • Key Coffee Drip On Special Blend
  • 片岡物產 Takumi no Drip Coffee Rich Blend
  • Nestlé Japan Starbucks Origami Personal Drip Coffee House Blend

當中，Key Coffee被評為必飲推介，《LDK》點評，這款咖啡香氣濃郁，苦味和酸味平衡，口感醇厚圓潤，接受度高，對每個人來說都很美味。

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責任編輯：沈佩珊

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