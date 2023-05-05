【播錯國歌】冰協第三度交報告斥港協指控冒犯　港協秘書長楊祖賜：「睇完報告更失望」

▲ 港協暨奧委義務秘書長楊祖賜。(資料圖片)

香港冰球代表隊今年2月底在波斯尼亞作賽，主辦方賽後播錯國歌並引起連串風波。港協暨奧委會早前啟動暫停香港冰球協會會員資格程序，冰協昨日（4日）向港協提交全面書面報告解釋及企業管治改善方案，並多次反駁港協的指控。港協暨奧委義務秘書長楊祖賜將於今日（5日）下午回應事件，指收到報告後「睇完更失望」，質疑冰協管理層諸多迥避，不願溝通，至今仍未交代事實的全部。港協期望審視報告後，月中提交董事局商討下一步行動。

楊祖賜批評，冰協方面不斷作出失實指控，令公眾對港協有誤解，舉例港協只是認為冰協「未按指引」處理國歌，從沒有指控冰協「不尊重」國歌；冰協指港協曾作出不尊重運動員的言論，直言是完全失實，強調每次會議都有文件、錄音紀錄，已如實提交予政府。

他續指，冰協管理層諸多迴避，拒絕交代基本事實，「冇交代幾時、邊度、點樣以硬件形式交俾主辦機構」，而報告提到冰協領隊曾經嘗試向主辦方提交載有國歌的USB不果，但據他了解是失實，指根據早前與冰協的會面紀錄，當時冰協未有準備USB予主辦方。



楊祖賜表示，冰協管理層一直不願與港協溝通，事後多月都未能正面回應港協的質詢，他本人曾致電冰協主席簡揚傑了解事件，簡揚傑答允後，只以錄音短訊回應，其後而指須等待領隊回港和警方介入事件為由，拒絕提供資訊，反而多次向傳媒提交資料，都不向港協交代。

冰協昨向港協暨奧委會提交11頁調查報告，當中冰協再次承認在波斯尼亞世錦賽核實國歌可能有不足，但稱這不等於他們未能莊嚴地處理國歌，對於港協的批評感到冒犯，要作出強烈抗議。

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責任編輯：蘇文軒