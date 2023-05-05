【好心無好報】保安徒手接住跳樓女童致重傷癱瘓　家屬反埋怨︰孩子有事你負責

▲ 內地一名保安徒手接住跳樓女孩致重傷。

好心沒好報，內地一名28歲保安徒手接住跳樓女孩，為救人致多處骨折和脊椎受傷，需住院卧床，很大機會終生癱瘓。而輕生女孩受輕傷已出院，熱心救人男希望女孩探望說聲謝謝，卻換來無情的對待，女孩家人斥責他沒做過甚麼事，女兒受傷成為殘疾人士，埋怨如果女兒有事，救人男要一世負責。

保安徒手接跳樓女孩

綜合內地傳媒報道，去年在吉林長春，28歲任職保安的男子曲岩正在商場巡邏，對講機傳來聲音，說附近居民區有人要跳樓，要保安趕往現場。曲岩趕到樓下的時候，現場擠滿了圍觀群眾。

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輕生者為一名女孩，當時她正坐在露台上，地面救援並沒有做好充分準備，她突然間跳了下來，曲岩不顧個人安危，直接衝到前面，展開雙臂試圖想接住女孩，當他接到女孩的剎那間，再次醒來就已在醫院。

那時曲岩和女孩昏迷被送院救治，他受重傷，全身多處骨折，包括手臂、頸椎、脊椎，或導致他難再站立終生癱瘓。另一方面，醫藥費高昂，曲岩父親需借錢維持兒子接受治療，難以負擔。

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女孩家屬沒道謝反埋怨

輕生女孩獲救保住性命，有骨折但受傷情況比曲岩輕，沒多久就康復出院。曲岩的家人聯絡上女孩的家屬，致電轉述曲岩的意思，想聽對方說一聲感謝和到醫院探望他。

然而，女孩家屬冷淡回應，表示自己的女兒也受傷了，成為殘疾人士，如果女兒有什麼事，曲岩要負一輩子責任。「你做過什麼了？我們的孩子現在都這樣了」。

曲岩父親心痛兒子見義勇為受重傷，對方家屬不僅沒有感謝，反而埋怨要他們家負責。此外，保安公司在事發後，以曲岩多天沒有上班為由，單方面辭退他，沒有任何慰問或工傷賠償。

無悔救人

內地網媒報道了曲岩的困境，社會上很多熱心人士探望他，或經濟上幫助。曲岩感謝有心人，讓他明白這個世界上還是好人多，他不後悔自己救人的舉動，他也不會要求輕生女孩及其家屬做出補償。

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責任編輯︰王明芳