  • 29°C
香港時間 : 2023505日 (週五) 17:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】旺中食肆驚現生肉漢堡　男廚師1句回應食客嬲爆

食用安全 17:12 2023/05/05

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

漢堡包受不少人喜愛，但裡面的肉處理不當，隨時可能出現食安問題！有網民就在網上分享，指自己於旺角中心1樓一間食店，購買一個雞肉漢堡及一個牛肉漢堡，豈料一吃卻發現漢堡包裡面的雞肉呈紅色，牛肉亦能清楚看到有很多纖維，明顯並未煮熟。樓主繼而折返要求交代，但店內的男廚師卻堅稱牛肉沒有問題。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】照顧腦癱兒29年　港媽揹兒求醫早夜輪班：我不覺得是壓力

女店員道歉退款　男廚企硬稱「個牛係咁」

有網民周三（3日）於連登討論區以《旺中一樓 生雞肉漢堡 生牛肉漢堡》為題發文，指自己光顧過旺中一間漢堡食店，發現該鋪已轉手，改由另一間食店經營。事主與男友當時未有多想，繼續光顧，到取得漢堡時，發現兩個漢堡的肉都未煮熟，感到十分驚訝。

事主又指，剛打開盒的時候，其實對店鋪印象不錯，因為包裝乾淨企理，甚至覺得漢堡的麵包做得比上一手更出色。她續指，店內負責服務的女店員態度良好，看見生肉後亦有道歉及退款，但男廚師卻回覆一句：「個牛係咁」；事主不滿表示，牛肉根本生到無法咬爛，廚師就回應，「因為我地用全牛，可能係牛筋」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

而事主亦發現，廚師全程未有交代過生雞肉的問題，最後女店員退錢給事主，「但依家好擔心唔知會否腸胃炎都食左一半」。帖文引起網上極大回響，不少網民建議事主通知食環署，有人則批評「生雞都整得出係咪第一日下廚」、「咁都開到鋪」，亦有人質疑男廚師的說法只是敷衍事主，意圖矇混過關：「乜x野牛筋跟本係完全冇受過熱，唔係幾多成同有冇筋既問題啦」、「x走你啫，個男講野咁xx，以為自己好醒」。

點擊看更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

到底牛肉漢堡半生熟是否可以接受？根據食安中心資料，無論肉的品質、來源及價格如何，漢堡肉餅都應煮至全熟。生肉表面本身存在有害細菌，例如沙門氏菌或致病性大腸桿菌，這些細菌會在肉類絞碎製作漢堡時散布至整塊肉餅。因此，漢堡肉餅及碎牛肉應煮至全熟、內部溫度至少達攝氏75度，或內外均呈褐色且肉汁清澈，否則這些細菌仍可在肉餅中存活。

而根據衞生防護中心資料，未熟透的肉類及家禽會帶有沙門氏菌或大腸彎曲菌。沙門氏菌會令患者嘔吐、腹瀉及腹痛，亦有可能會導致發燒；如果未能及時接受適當治療，甚至可能出現致命的併發症，例如脫水及敗血病等。大腸彎曲菌則會引發腹痛、腹瀉、發燒等，還會伴有倦怠感、頭痛、肌肉酸痛等前期症狀，接著會出現噁心感及腹痛。

衞生防護中心處理肉類的建議：

  • 1.食物應煮熟至中心溫度至少達攝氏75度
  • 2.食物煮熟後，上菜前應保持於攝氏60度以上
  • 3.食物冷盤應保持於攝氏4度或以下
  • 4.不應置於室溫超過2小時，如超過4小時便須棄掉

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】港男街市買$20黃魚仔自製魚生壽司　食安中心：容易引致食物中毒
12:21 2023/04/27
【食用安全】港男街市買$20黃魚仔自製魚生壽司　食安中心：容易引致食物中毒
【食用安全】港男IFC超市買麵包驚見生猛大曱甴　city's super回應：非常關注事件
15:53 2023/04/20
【食用安全】港男IFC超市買麵包驚見生猛大曱甴　city's super回應：非常關注事件
【食用安全】竹筒奶茶內地爆紅日賣千杯　揭店家回收發霉竹筒清洗重用
17:36 2023/04/11
【食用安全】竹筒奶茶內地爆紅日賣千杯　揭店家回收發霉竹筒清洗重用

你可能感興趣

【食用安全】港男街市買$20黃魚仔自製魚生壽司　食安中心：容易引致食物中毒
12:21 2023/04/27
【食用安全】港男街市買$20黃魚仔自製魚生壽司　食安中心：容易引致食物中毒
【食用安全】港男IFC超市買麵包驚見生猛大曱甴　city's super回應：非常關注事件
15:53 2023/04/20
【食用安全】港男IFC超市買麵包驚見生猛大曱甴　city's super回應：非常關注事件
【食用安全】竹筒奶茶內地爆紅日賣千杯　揭店家回收發霉竹筒清洗重用
17:36 2023/04/11
【食用安全】竹筒奶茶內地爆紅日賣千杯　揭店家回收發霉竹筒清洗重用
食用安全 健康問題 網絡熱話 連登討論區 旺角 漢堡

最高瀏覽

【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
17:52 2023/05/03
【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
【攝理教】方力申女友難找工作原因曝光　小方預告或與女友結伴行善
10:07 2023/05/04
【攝理教】方力申女友難找工作原因曝光　小方預告或與女友結伴行善
【校園偷竊】屯門一中學失竊嚴重子女被同學慣犯偷手機　家長怒發「通緝令」重酬1萬捉賊
12:07 2023/05/04
【校園偷竊】屯門一中學失竊嚴重子女被同學慣犯偷手機　家長怒發「通緝令」重酬1萬捉賊