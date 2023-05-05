【食用安全】旺中食肆驚現生肉漢堡　男廚師1句回應食客嬲爆

漢堡包受不少人喜愛，但裡面的肉處理不當，隨時可能出現食安問題！有網民就在網上分享，指自己於旺角中心1樓一間食店，購買一個雞肉漢堡及一個牛肉漢堡，豈料一吃卻發現漢堡包裡面的雞肉呈紅色，牛肉亦能清楚看到有很多纖維，明顯並未煮熟。樓主繼而折返要求交代，但店內的男廚師卻堅稱牛肉沒有問題。

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女店員道歉退款 男廚企硬稱「個牛係咁」

有網民周三（3日）於連登討論區以《旺中一樓 生雞肉漢堡 生牛肉漢堡》為題發文，指自己光顧過旺中一間漢堡食店，發現該鋪已轉手，改由另一間食店經營。事主與男友當時未有多想，繼續光顧，到取得漢堡時，發現兩個漢堡的肉都未煮熟，感到十分驚訝。

事主又指，剛打開盒的時候，其實對店鋪印象不錯，因為包裝乾淨企理，甚至覺得漢堡的麵包做得比上一手更出色。她續指，店內負責服務的女店員態度良好，看見生肉後亦有道歉及退款，但男廚師卻回覆一句：「個牛係咁」；事主不滿表示，牛肉根本生到無法咬爛，廚師就回應，「因為我地用全牛，可能係牛筋」。

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而事主亦發現，廚師全程未有交代過生雞肉的問題，最後女店員退錢給事主，「但依家好擔心唔知會否腸胃炎都食左一半」。帖文引起網上極大回響，不少網民建議事主通知食環署，有人則批評「生雞都整得出係咪第一日下廚」、「咁都開到鋪」，亦有人質疑男廚師的說法只是敷衍事主，意圖矇混過關：「乜x野牛筋跟本係完全冇受過熱，唔係幾多成同有冇筋既問題啦」、「x走你啫，個男講野咁xx，以為自己好醒」。

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到底牛肉漢堡半生熟是否可以接受？根據食安中心資料，無論肉的品質、來源及價格如何，漢堡肉餅都應煮至全熟。生肉表面本身存在有害細菌，例如沙門氏菌或致病性大腸桿菌，這些細菌會在肉類絞碎製作漢堡時散布至整塊肉餅。因此，漢堡肉餅及碎牛肉應煮至全熟、內部溫度至少達攝氏75度，或內外均呈褐色且肉汁清澈，否則這些細菌仍可在肉餅中存活。

而根據衞生防護中心資料，未熟透的肉類及家禽會帶有沙門氏菌或大腸彎曲菌。沙門氏菌會令患者嘔吐、腹瀉及腹痛，亦有可能會導致發燒；如果未能及時接受適當治療，甚至可能出現致命的併發症，例如脫水及敗血病等。大腸彎曲菌則會引發腹痛、腹瀉、發燒等，還會伴有倦怠感、頭痛、肌肉酸痛等前期症狀，接著會出現噁心感及腹痛。

衞生防護中心處理肉類的建議：

1.食物應煮熟至中心溫度至少達攝氏75度

2.食物煮熟後，上菜前應保持於攝氏60度以上

3.食物冷盤應保持於攝氏4度或以下

4.不應置於室溫超過2小時，如超過4小時便須棄掉

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責任編輯：羅嘉欣