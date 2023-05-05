【紅十字會】紅十字會籲港人支持「流‧離‧之所」　為流徙者提供人道援助及保護

▲ （紅十字會提供）

現時全球逾一億人流離失所，每78個人中就有1人流徙，多達3,650萬兒童沒有一個安穩的家。2014年至今，全球逾5萬人在危險的流徙旅途中不幸死亡。國際紅十字與紅新月運動致力為全球流徙者提供人道援助，保護其生命及尊嚴。香港紅十字會現發出「流‧離‧之所」緊急呼籲，希望集結公眾的力量及善款，為 流徙者提供人道援助及保護。

香港紅十字會指，地中海中部航線是海上最活躍和最危險的路線之一，2014年以來逾2萬人遇難。國際紅十字會與救援組織 SOS Mediterranée 合作在地中海 中部營運救援船維京號，致力拯救生命及提供必需的人道服務。香港紅十字會醫護義工朱珮珊醫生去年中參與此救援行動，遇到曾被販賣而流徙的青年，感受至深，指其他一直流徙多年，已不知年月，甚至不知道自己的年齡，令人痛心。香港紅十字會將於今年五月再派出醫護義工 到地中海參與救援。

去年俄羅斯及烏克蘭爆發新一輪衝突，超過1,300萬人仍在烏克蘭境內流離失所，或流落歐洲成為難民，已成為當今全球最大規模人口遷移危機。應對情況，國際紅十字會動用共近100億港元，目標在兩年內，從健康護理、生計、保護與預防三個範疇協助360萬受衝突影響人士。

香港紅十字會和國際紅十字會一直致力支援世界各地被迫遷徙和流離失所的人士，確保他們得到應有的尊嚴、保護及人道服務。冀望社會各界捐款支持「流‧離‧之所」緊急呼籲，以協助相關人道救援工作。凡捐款港幣 200 元或以上，可獲贈咖啡渣手工皂 乙份。（禮品隨收據寄出。 數量有限，送完即止。）詳情見呼籲專頁：http://link.redcross.org.hk/SilentDisaster2023

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責任編輯：吳穎嵛