【按錶收費】到達目的地咪錶跳多1下 的士司機追收$1港媽嬲爆上網公審

▲ 有港媽不滿司機到達目的地時，未有按停咪錶，當時咪錶顯示33.7元，她支付34元後下車，豈料落車之際，咪錶又跳多一下，司機竟下車大叫，「畀少咗一蚊！」。

的士按錶收費，但周不時都會因最後一跳而與乘客起爭執。有港媽上網發帖，不滿司機到達目的地時，未有按停咪錶，當時咪錶顯示33.7元，她支付34元後下車，豈料落車之際，咪錶又跳多一下，司機隨即下車大叫，「畀少咗一蚊，個錶係35.4元」，港媽因為與小朋友同行，為免不想在小朋友面前跟司機爆口角，她不忿氣下支付，之後在網上呻爆並公審該名司機。

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該名港媽在facebook群組「上水人大聯盟」上載涉事的士圖片，指日前帶同小朋友乘搭該輛4人座位的新界的士，短途車程相安無事，當抵達目的地時，港女見到咪錶顯示33.7元，她支付34元車資後帶同小朋友下車，豈料的士司機竟下車追著港媽大叫，「畀少咗一蚊，個錶係35.4元」，她相信的士停下時，司機未有即時按停咪錶，當港媽下車時，咪錶跳多了1下，由33.7元增至35.4元。

港媽隨即反駁「停車嗰刻係33.7元」，司機則強調是35元，由於港媽不想在小朋友面前和司機為1蚊爭執，只好不忿氣支付，

帶住小朋友，唔想同佢嘈，畀夠$36 你囉！咁你唔找錢？

帖文一出，即引來不少網民爭論，各有支持者，力撐樓主的網民指「無品嘅司機」、「自己都覺得有啲同行好肉酸」、「一蚊當做帛金」。而支持的士司機的網民表，「如果佢有即時停錶，咁啱跳你都要畀啦」、「停車同撳錶係兩回事喎」，另有網民提議如果雙方對車資有爭議，可以報警求助。

根據香港法例374章第49條，的士計程錶的使用等(2)，的士已被租用時，的士司機須迅即將的士計程錶指示器撥到開始記錄位置，而每當租用已終止，須迅即將的士計程錶指示器撥回至非記錄位置。

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責任編輯︰王明芳