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【八達通】受惠消費券及五一長假　八達通交易金額上升1倍

社會 16:29 2023/05/05

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受惠消費券及五一長假，八達通交易金額上升1倍。（湯致遠攝）

八達通卡有限公司今日（5日）公布，受惠於2023年消費券計劃，加上復常後的首個「五一黃金周」帶動消費，4月16日至5月1日期間，八達通的交易金額及交易宗數比消費券派發前上升1倍及4成。

在一眾零售行業中，交易金額增長最高的類別包括餐廳食肆、超級市場、個人護理用品、服飾及影音電器。後疫情時代亦令網購更趨普及，消費券派發後，市民使用八達通的網購的交易金額亦上升8成。新加盟的網上商戶包括Deliveroo、OK便利店 Shop Easy及鄰住買等，其他連鎖餐飲食肆包括大家樂、肯德基、美心MX、麥當勞、PHD、必勝客等，亦接受八達通網上付款。除此以外，我們亦積極夥拍各大小食肆推出手機點餐支付功能，以迎合市場自助點餐新趨勢。

關口互通 帶動八達通銀聯卡消費升12倍

八達通續指，連假亦有利市民到内地旅遊消費，八達通銀聯卡的交易額是全面通關前的12倍，較去年同月則飆升約29倍；訪港旅客增加，旅客版手機八達通下載量及交易額亦比之前上升3倍。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，消費券計劃期間，市民可透過八達通App下載超過150款的商戶優惠及「好賞嘟」奬賞，參與商戶包括購物平台、餐飲、美妝、衣飾、運動用品和商場等，電子優惠券下載情況熱烈，推出兩星期已有接近百萬張下載。另外，八達通公司早前一連兩個星期二加推限定快閃優惠，所派發的10萬張港鐵車站商店$10電子現金券亦非常受市民歡迎，全數於開搶2天內派完。

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責任編輯：陳麗娜

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