【校長爸爸】曾因「校長個仔」身份感負擔　校長爸鼓勵兒子赴澳升學：過自己生活

▲ 聖保羅書院校長鼓勵兒子去海外升學，離開父母過自己生活。

聖保羅書院是擁有逾170年歷史的老牌直資男校，多年來培育大量傑出人才。源迪恩校長是第12任校長，他曾於澳洲留學，在海外的生活令他成長不少。畢業回港後與書院數度結緣，二仔亦成為他的學生，他明白作為「校長個仔」的壓力，因此鼓勵兒子畢業後赴海外升學，離開父親過自己的生活。

自小在中西區長大的源校長，畢業於聖保羅男女中學，他形容自己是勤力讀書的學生，但成績不算是頂尖，那時小六要考升中試、中三亦要考高中試、中五考會考、中七考高考，當年香港只得一間香港大學，競爭相當激烈，

童年生活就是一直考試和考試，希望讀得好啲。

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完成中七高考後，源校長赴澳洲讀大學，他形容這是他人生一個重大的轉變。他笑言，以前在港讀書是主要責任，基本上毋須做家務和打工，但到澳洲一切都要靠自己，學懂獨立，照顧自己。

他透露，當年家境不算富有，去外國讀書對家庭負擔頗大，媽媽身體不好提早退休，要賣樓才有足夠的錢應付學費。因此，源校長必須自己打工賺取生活費，他曾當餐廳侍應和廚房工，經歷令他獲益良多，

在廚房的工人、有黑工，我跟他們聊天很開心，他們教懂我尊重不同階層的人，我可以跟不同的人交往。

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源校長表示，因自己喜歡跟別人聊天、觀察和聆聽別人，因此最初想讀心理學，當教育心理學家，但考慮到搵工困難，決定多修讀一個教育文憑。他回港後投身教育界，於1989年加入聖保羅書院教書，1995年離任後，再於2003年重新加入書院，並於2015年起擔任校長一職。

除了在校工作，源校長亦是三孩之父，育有兩名女兒和一名兒子，大女現於澳洲讀醫科4年級，還有兩年才畢業；二仔亦於澳洲讀大學一年級，修讀生物醫學科；細女在本地學校就讀中四，暫未決定會留港還是海外升學。

校長提及，二仔是聖保羅書院的舊生，而且全校皆知兩人是父子關係，不免尷尬。源校長自覺沒有給予兒子壓力，但兒子卻仍有負擔，要做好「校長個仔」的本分，盡量避免被扣操行分、不要被留堂、交足功課、讀好書等，

我明白他的壓力，但沒辦法，我覺得聖保羅有很好的教育，沒理由因我做校長就叫他去第二間讀書。

在兒子畢業後，源校長就鼓勵他赴海外升學，離開父母自己去體驗。他笑言，二仔到澳洲讀書後很開心，因少了管束，加上與家姐同住，兩人會分配家務，互相照應。源校長認為，與子女相處最重要是聆聽，有時孩子向父母傾訴，不是為了意見，只是想有人認同，或明白他們心中的困惑無奈。

適時放手讓他們處理，到有困難時才扶一把，失敗中學習有時是需要的。

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記者：林愛娜