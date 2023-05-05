【寄生蟲感染】男子咳嗽2個月未痊癒　照X光驚見滿身白點：全是寄生蟲卵

▲ 男子咳嗽2個月未痊癒，照X光驚見滿身白點：全是寄生蟲卵。

吃下肚的食物要好好把關，否則有機會惹寄生蟲上身。一名男子長期咳嗽達2個月，就醫照X光才驚見滿身「白點」，其後揭發全是寄生蟲卵！醫生指出，男子很可能是進食了不潔食物，導致感染寄生蟲。

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在巴西聖保羅州Botucatu醫院任職的男醫生Vitor Borin de Souza，上個月在Twitter分享個案。一名男子持續咳嗽長達2個多月仍未痊癒，於是求醫。結果醫生照完X光後發現，男子體内佈滿白點，數量恐達數百個；而這些白點全都是寄生蟲卵的鈣化殘殼。

醫生將此可怕的X光照片分享後，在網絡上引起熱議。醫生解釋，患者實際上感染了囊蟲病（cysticercosis），此病是由豬肉絛蟲(Taenia solium)幼體引發，感染原因或許是因患者進食了不潔的食物後攝入蟲卵。

雖然患者體内遍佈寄生蟲卵鈣化包囊，但對人體不具威脅，患者不需要接受特別治療。而為安全起見，患者仍被要求進行頭部MRI檢查。原因是寄生蟲可在大腦、髓質、眼睛等部位引發致命感染，令患者出現頭痛、腦積水、癲癇等症狀，若不立即治療，便可能喪命。

預防食物中的寄生蟲

豬肉絛蟲為常見的人體寄生絛蟲，當人誤食生或未煮熟的含絛蟲蟲卵的肉類後，人體胃酸不能殺死蟲卵，這些卵便開始在人體消化道內發育。最終，隨血液循環進入腦部、肝臟等，引起相應疾病。根據衞生防護中心指引，市民應保持良好的個人和食物衞生：

經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前，以及如廁後

從衞生和可靠的地方購買新鮮食物，不要光顧無牌小販

避免進食高危食物，例如生的或未經煮熟的肉類，特別是牛肉、豬肉及魚肉

食物應徹底清洗

確保所有食物徹底煮熟才可進食，尤其是以燒烤或火鍋方式烹煮食物

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責任編輯：羅嘉欣