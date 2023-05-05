【非法勞工】入境處展開反非法勞工行動　共拘12男女

▲ （入境處提供）

入境事務處（入境處）5月2日至昨日（4日）一連三日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」、「機靈行動」和連同香港警務處執行的「風沙行動」。行動中共拘捕10名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。



反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了22個目標地點，包括餐廳、零售店鋪、舞蹈教室及菜檔，共拘捕9名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為6男3女，年齡介乎26至57歲。當中2名男子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為1男1女，年齡分別為33及44歲。



於「風沙行動」中，執法人員於上水新運路拘捕1名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地男子旅客，年齡為25歲。該批懷疑用作水貨用途的貨物為化妝品。



入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。



發言人警告，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年。根據現行法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款十萬元及監禁十年。



發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款三十五萬元及監禁三年，大幅提高至罰款五十萬元和監禁十年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

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責任編輯：吳穎嵛