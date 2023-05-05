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王菀之西九舉行沉浸式演出　飛美國演出抽空兄妹團聚

娛樂 16:40 2023/05/05

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

王菀之將舉行兩個音樂會。

剛得到金像獎最佳女配角的王菀之， 5 月將於西九THE BOX 自由空間舉行一個香港歌手前所未有做過的沉浸式藝術音樂會《The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會》。觀眾將得到三個小時沉浸體驗 。

演出由三個不同的場地貫穿演出舞台及不同的藝術展覽，帶大家進Ivana的藝術音樂世界中，並可於一個超近矩離觀賞的演出。

Ivana表示今次是第一次嘗試這種形式音樂會，亦是她一直堅持的音樂藝術夢想。「之前做過兩次音樂結集藝行展覽，今次是第三次的延續。其實今年團隊希望我再開紅館演唱會，但我依然想創新，希望可以將夢想再變大些，所以揀了沉浸式藝術音樂會。」

她指音樂會不設劃位，舞台設計上亦非常特別，入場將會體驗一個立體式的四面台空間，配合影像、超立體sound travel音響裝置及燈光四方八面投射的演出。

問不設劃位即全部企位？「可以企可以坐，甚至拿住杯野飲都得，超近矩離睇演出，我都幻想緊，我企係台上唱，會是甚麼感受。應該入場的朋友，因為咁近，細心少少，連我衫上面畫的真跡都可以清楚見到，哈哈。」

最近Ivana飛美國LA演出，她不停於機上面翻譯舞台劇劇本，又寫管弦樂章，落機後馬不停蹄演出，整個旅程，最開心可以與美國的哥哥相聚，及因凌晨夜機返港，賺了一日去結他街，並看了一個長毛象LA BREA DISCOVERIES的博物館。

美國之旅。

她又途經Dolby Theatre (奧斯卡頒獎禮舉行地點)，下車拍照，大家祝她將來有機會像楊紫瓊一樣拿到奧斯卡，Ivana就笑言，「如果你問我，發夢最想拿到奧斯卡什麼獎？我估可能係最佳電影原創歌曲，女主角、女配角就發夢都暫時唔會發到，哈哈。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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