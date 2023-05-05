【HIV感染】捐血驗出HIV病毒　27歲雙性戀男被拘判監3個月

▲ 捐血驗出HIV病毒，27歲雙性戀男被拘判監3個月。

若不清楚身體狀況，而胡亂捐血，隨時可惹上官非！一名馬來西亞籍的年輕男子早前到新加坡當地醫院捐血時，竟被揭發是HIV感染者的身份，他最終因此被判刑入獄3個月。

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根據《新加報海峽時報》報道，一名長期於新加坡工作的27歲男子，先後於2020年2月及8月，分別與女友及一名同性男子發生性行為。同年10月8日，他前往醫院捐血，當時已有醫療人員提醒，男子必須要清楚申報自己的健康狀況，若發現有所隱瞞，會隨時有被起訴的可能。

不過，男子卻未有認真看待，並在健康申報表上依然未有提及，自己於過去一年有多於一名的性伴侶及曾與同性性交，便繼續捐血。男子離開前，醫護人員再三提醒他，若他發現血液有任何問題，亦可以主動致電至24小時熱線通知當局。

其後，醫院對男子的血液進行檢測時，卻發現他感染了人類免疫缺陷病毒（HIV），於是急忙約他會面了解詳情。此時，男子才坦承自己曾與2位分別異性及同性的伴侶發生性關係。醫院其後立即通報新加坡衛生署，以違反傳染病法控訴該名男子。

法庭於本月3日審議案件，男子的辯方律師Victoria Tay求情時指，男子因為外國國籍及感染了HIV，失業至今已近兩年，過去積蓄亦已耗盡，因此懇請法官不要判處罰款。

由於法官認為男子的行為恐怕會損毀公眾對於捐血活動的信心，儘管男子已馬上認罪，但為起阻嚇作用，最終決定判他入獄3個月又14天，並將於5月3日開始服刑。

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責任編輯：羅嘉欣