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【電動的士】全港目前僅5輛純電動的士　佔總數不足1%

政治 21:57 2023/05/17

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截至上月底，全港只有5輛純電動的士，佔總數不足1%（資料圖片）

環境及生態局表示，截至上月底，全港共有5輛純電動的士，佔全數18,163輛的士少於1%。

首個油站轉型充電站用地  料年內招標

政府今日回覆立法會議員譚岳衡書面質詢時表示，政府已成立跨部門工作小組，商討適合提供快速充電服務的加油站及加氣站選址安排和必要條件，亦正與有關政府部門商討用地租約的安排，預計今年內開始為首個油站轉型為快速充電站的用地進行招標。

當局稱，政府一直鼓勵的士業界透過新能源運輸基金的資助，試驗新一代電動的士。截至上月，基金共批出26輛電動的士的試驗，其中23輛為新一代電動的士，當中兩輛市區的士，分別於去年9月及今年1月開始營運。

另外，政府亦在基金的新增電動的士充電模式試驗項目，支援的士業界試驗最適合其運作的充電模式，目前正制定資助框架，適時公布申請細節。

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責任編輯：林曉君

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