【美食天堂】五一黃金周12大美食變香港名物　內地客: 可以吃到天荒地老【九龍區篇】

▲ 五一黃金周，深受內地客熱捧的12間九龍區食店。

本港多個熱門旅遊點都在「五一黃金周」出現人龍，當中各大食店餐廳更擠得水泄不通。而港人平日視為常食物的冰室茶記、甜品店更被內地遊客熱捧為「香港名物」，更在社交平台上瘋狂大洗版。即睇內地旅客最愛10大香港美食九龍區篇。【按此睇港島區篇】

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搵食地圖遍佈港九

▲ 內地網民在小紅書分享平價小食，更指「人均50吃到扶牆走」。(圖片來源:UNU@Travel小紅書)

綜合內地社交平台分享所見，茶記、冰室及港式甜品店等，都被內地網紅打卡後就變成「來港必食名物攻略」。內地遊客更表示「極限爆吃48小時」、「由灣仔吃到旺角」、「人均50吃到扶牆走」。看來，為了食真的都可以「去到好盡」!

九龍島爆食推介(排名不分先後)

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1) 肥姐小食店

就算你不愛食滷味，都一定聽過它的名字，旺角必食街頭小食之一。墨魚、豬膶、大生腸、火雞腎都是名物。除深受本地人歡迎外，內地旅客更大讚爽口好食，「不能錯過的網紅小食店」。

地址:旺角登打士街55號地下4A號舖

2) 豐信餃子店

▲ 內地網民激讚必食網紅店。(圖片來源:Annie爱吃爱玩在香港@小紅書)

憑著湯底味道好、口味多、份量大成為餃子店一哥。麻辣白菜鮮肉餃、芝士粟米鮮肉餃及韮菜鮮肉餃是人氣大推味道。內地網民更激讚「好有初戀感覺」、「餃子界天花板」，更表示即使等1小時都不是問題。

地址： 旺角汝州街17號A號舖

3) 雞翼山

每個雞翼控都必定食過，是旺角必食街頭小食之一。招牌雞翼有: 文青風玫瑰雞翼、港式避風塘蒜香雞翼、鹹蛋黄雞翼等，香脆惹味。口味多又味道又好，難怪內地旅客發貼文大讚「怎樣點都不會踩雷，值得二刷」、「本以為是黑暗料理，誰知吃到停不下來」。

地址：旺角彌敦道700號彌敦道700號G14舖

4) 嘉多娜餅屋

主打法式布丁包的人氣麵包店，不論是泡芙布甸、脆皮開心果泡芙、台灣3Q餅等都大受歡迎，港人更形容為「好食到癲」、「世一麵包店」。高質又足料，加上價格親民，內地旅客當然大推，更表示「好吃到驚為天人」、「去了3次才買到」、「太絕，我不允許有人還未吃過」。

地址：佐敦文苑街1-23號文英樓地下1號舖

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5) 媽咪雞蛋仔

港九新界都有分店，連續六年獲選米芝蓮香港街頭小食推介，有多款口味，有粒粒朱古力、芝士、伯爵茶等。單憑著用料新鮮即叫即制，外酥內軟份量大，每間分店外都大排長龍。內地旅客更形容為「香港最好吃雞蛋仔」、「半小時打卡5家都要吃」。

地址：旺角豉油街33號地下A號舖、尖沙咀科學館道14號地舖、元朗教育路1號元朗千色匯地下21號舖、 紅磡船澳街99號黃埔新邨地下1A15號舖、觀塘通明街3號地下B號舖、荃灣青山道荃灣段289-301號昌華大廈地下16A號舖、將軍澳康城路1號The LOHAS康城2樓201-201A號舖FRESH新鮮生活內、屯門屯隆街2號屯門時代廣場北翼3樓38號舖、佐敦廟街219號地下、銅鑼灣希雲街1-5號禮信大廈地下17號舖、中環皇后大道中93號中環街市2樓242B號舖、上環文咸東街32號地下、灣仔灣仔道181A至181G地下D2舖

6) 公和荳品廠

▲ 公和荳品廠食評。(圖片來源:海偷体宝宝@小紅書)

1893年成立，百年老字號，平均每天賣出千碗豆腐花，是不少港人的集體回憶。食味美味可口、充滿人情味，即使等候時間耐，人龍長，都有不少人慕名而來。內地旅客都表示「來一口跨世紀的豆腐花」、「100元吃到你扶牆走」、「平靚正，接地氣的小食」。

地址：深水埗北河街118號地下

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7) 佳佳甜品

去廟街必食的甜品店，已有40多年歷史，曾多次獲得米芝蓮推介，發哥都是座上客。主打傳統港式糖水如:芝麻糊、合桃露、杏仁露等，濃稠香滑，配流沙寧波湯丸一流。不單止港人最愛，內地旅客即使排隊至半夜都要食，更指「列入不吃會後悔系列」、「發哥認證，不要錯過」、「繁忙都市中，最甜美的慰藉」。

地址：佐敦寧波街29號地舖

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8) 新香園（堅記）

1968年開業的傳統冰室，鎮店之寶馳名蛋牛治更令一群街坊熟客每天「幫襯」。平價又高質，難怪有內地旅客直言「想為這蛋牛治住在深水埗」、「宣佈是全港最好吃的蛋牛治」、「可以吃到天荒地老」。

地址：深水埗桂林街38號A地下

9) 方榮記沙嗲牛肉專家

▲ 內地旅客直言來了3次才食到。(圖片來源:小佳啵唧@小紅書)

九龍城老字號火鍋店，已開業60多年，主打菜沙嗲牛肉湯底濃稠惹味，碟頭大又足料。除了香港沙嗲牛肉麵關注左極力推介外，不少內地網民「食過番尋味」，狂推為「沙嗲牛天花板」、「吃一口停不下來」、「yyds你是我的神」。

地址：九龍城侯王道85-87號號地下

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10) 旺記冰室

裝潢簡單平實，不過食物質素極高，叉燒滑蛋飯、鹹牛肉花生醬炒蛋多士都是招牌菜。內地旅客在小紅書更大推「滑蛋真是無敵」、「幸福感爆棚」、「全港最好吃」。

地址：尖沙咀亞士厘道29-39號九龍中心大廈地舖、油塘高超道38號大本型3樓308-312號舖大食代、 灣仔謝斐道142號建利大廈地舖、鰂魚涌英皇道955-957號惠芳閣地下A號舖

11) 華嫂冰室

▲ 華嫂冰室。(圖片來源:小紅書截圖)

本店原先在元朗屏山文物徑，現在分店遍布港九新界。必點招牌食物有: 菠蘿包、招牌芝士咸牛肉蛋豬仔包, 冰花奶茶等。雖然港曾表示「感覺食唔返以前嘅味道」，不過仍深受內地客追捧，「好吃，無腦的沖」、「從不讓人失望」。

地址：尖沙咀棉登徑8號地下G7-G8號舖、灣仔謝斐道272號杜智臺地下3-4號舖、觀塘敬業街55號皇廷廣場1號舖、天水圍蝦尾新村121號

12) 紅茶冰室

本港連鎖茶餐廳，雖然不少港人指「又貴又好唔食」，不過自五一黃金周後，出現旅客人龍。而在小紅書上亦出現多個貼文吹捧紅茶冰室值得一去，「不食會後悔」、「最好吃冰室，人均才50」、「閉眼點都不會踩雷」。

地址：旺角通菜街186號地舖、尖沙咀加拿芬道18號恆生尖沙咀大廈地下5號舖、 觀塘駿業街56號中海日升中心地下、大圍村南道51號地舖、 油麻地彌敦道498-500號地舖、 荃灣大壩街49-51號庚發樓地下、佐敦偉晴街65-75號偉景閣地下、荃灣大窩口大廈街5-7號地舖、沙田沙田正街21-27號沙田廣場3樓50號舖

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責任編緝：張懿慧