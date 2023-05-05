【走私鹿茸】水警及海關聯合截獲走私快艇　撿1.6噸市值2000萬走私鹿茸

▲ （曾秋文攝）

水警及海關根據情報進行反偷渡及反走私行動，昨晚（4日）成功截獲一走私快艇，共檢獲約2000萬元的走私鹿茸。水警行動部署理高級警司何月恒表示，為打擊黑社會收入來源，水警及海關進行聯合行動，昨晚在香港西部水域近爛角咀附近截獲該艘快艇，並在船上拘捕2名非法入境男子（38及45歲)，他們同時涉及「輸入未列載貨倉單物品」被捕。水警在快艇上檢獲共43箱共重1.6噸的懷疑走私鹿茸，估計市值二千萬元，案件隨即交由海關人員跟進。

香港海關海域調查組指揮官林達科表示，人員檢獲的是一批高價值未加工鹿茸，它們被裝載在紙皮盒內並用膠紙密封，由於內地對保健食材需求殷切，估計該批鹿茸走私運往內地後再轉手圖利，海關正調查鹿茸的品種及來源地，稍後會交由漁護署驗查。他表示該批鹿茸可逃避內地稅款超過400萬元，亦是繼2018年後，海關首次檢獲最大宗的單一走私鹿茸案件。

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記者：曾秋文