【搶劫判囚】涉假裝買勞力士刀斬事主搶錶　兩男認搶劫等罪囚8年

▲ 兩男涉於港鐵站搶劫勞力士錶，今於高等法院被判囚8年。資料圖片

男賣家於2020年7月，透過網上平台以27.5萬元放售1隻勞力士Datonya名錶，於大圍港鐵站與擬為買家青年交收，賣家拒絕對方議價後離開時，遭兩青年分別以牛肉刀及伸縮棍襲擊及搶走名錶。兩名青年今(5日)於高等法院承認搶劫等罪，被判囚8年。法官指被告於光天化日下在公眾地方犯案，兩人精心策劃，帶備致命武器，事主遇襲後腳部活動能力受影響，沒有生命危險屬萬幸。

被告黃子鋒(23歲)及譚凱仁(22歲)，案發時無業，兩人承認搶劫及有意圖而傷人罪。控罪指，兩人於2020年8月4日，在大圍港鐵站搶劫吳姓男子1隻手錶，同日非法及惡意傷害吳，致其身體嚴重受傷。兩人過往分別曾有嚴重傷人及盜竊刑事紀錄。

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法官判刑時指，根據事主最新傷勢紀錄顯示，事主頭、背及四肢共有11處傷勢，傷及肌肉和神經，右腳出現足下垂情況，事後不能跑步，仍須接受物理治療。

法官指本案發生於公眾地方，被告於光天化日下犯案，案發時正值放學時間，途人或有被遇襲之風險。法官指本案計劃周詳，2人共同犯案，被告假扮有意買錶而相約事主見面，並帶備致命武器，被告不斷惡意襲擊事主令其交出名錶，事主遇襲後沒有生命危險，實屬萬幸，考慮所有因素後，就兩罪判各被告入獄8年。

案發前1個月，事主於網上平台以27.5萬元放售1隻勞力士Datonya名錶。同年8月初買家李先生表示有興趣，並相約於案發日在大圍港鐵站交收。

案發日，首被告現身與事主見面，試戴手錶時提出議價被拒，首被告其後假裝有興趣，但稱須到車輛取現金。首被告折返後再次提出減價至26萬，事主拒絕後擬離開，次被告突然持牛肉刀斬向事主右腳，首被告則以伸縮棍襲擊事主，兩人不斷襲擊事主致不支倒地，並交出載有名錶的袋，首被告更企圖搶奪事主手上所戴另一隻勞力士但不果。

兩被告其後登車逃去，警方調查後發現車輛使用未經登記車牌，車輛為首被告向友人相借。兩被告其後分別被捕，警誡下首被告承認曾襲擊事主，但否認曾搶錶；次被告則稱是應首被告要求負責「睇水」，以及協助施襲。

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記者：林育慧

