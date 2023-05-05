【47人初選案】鍾錦麟稱曾向戴耀廷表憂慮　戴指不要求無差別否決預算案

▲ 戴耀廷。資料圖片

民主派初選案今（5日）續審。控方證人鍾錦麟續作供，鍾供稱他在新界東1次協調會議後與戴耀廷私下交談，鍾憂慮若無差別否決財政預算案，或導致所有人被取消參選資格。當時戴回應不會要求大家無差別否決預算案，又說「我講明《基本法》權力就唔會有問題喇啩」，鍾稱對戴是「疑中留情」。

控方證人、時任民主動力副召集人鍾錦麟續作供，鍾供稱，2020年4月14日的新界東協調會議散會後，他私下與戴耀廷交談，提到外界有指若無差別否決財政預算案，很可能導致所有人被取消參選資格，故問及戴可否別要求大家否決預算案。戴回應「咁我唔會要求大家去無差別咁否決財政預算案」，戴並稱只會說積極運用《基本法》權力否決預算案，又說「我講明《基本法》權力就唔會有問題喇啩」。在法官李運騰詢問下，鍾認為按戴的語調，戴在表達「一個問題」，鍾後於盤問時稱戴當時是反問。

被問到與戴私下對談是否關乎會上提及的內容，鍾稱是基於戴欲藉「35+」否決財政預算案，鍾形容為人所共知，但對會上有否相關討論無印象。鍾解釋，他有見部分親政府或者親中的人士在不同媒體指，無差別否決財政預算案會導致參選人被取消資格，故找戴對談。

鍾在盤問下確認，如其口供所述，戴在新界東會上從未提及否決預算案，戴聚焦於希望泛民在立法會取得過半數議席。

辯方另就鍾、趙家賢、戴耀廷及馮智活在2020年2月的會面內容發問。辯方指出，趙席間沒表達對初選計劃的憂慮，鍾回應不肯定，但肯定趙其後絕對表達過對戴有憂慮，指趙對於戴有否將初選面對的問題向民動交代，趙存在很多擔憂和不滿。

鍾續指，隨著初選發展，趙對戴的憂慮及不滿日益強烈，鍾同意法官指趙的憂慮是因為沒被充分通知，又透露趙戴二人在早前協調區選時已鬧得相當不快。在法官詢問下，鍾同意該次會面無提及過參選人進入立法會後該做甚麼。

鍾又指，其對取消資格的憂慮是來自媒體，「不幸地都會成真」，某程度代表著中央的想法，並相信中央經過2019年社運後的對港政策不會不為所動，加上不同建制板塊均有批評初選，故要謹慎處理風險。

被問到聽完戴及否決預算案是《基本法》賦予的權力後，鍾有否改變想法，鍾稱對戴是「疑中留情」，又指當時相信戴指否決預算案是合法。法官李運騰表示不解，指戴正正是建制媒體批評的目標。鍾稱，其關注是有否涉違法問題，「表面上看《基本法》的確賦權立法會審批政府開支，當時不能答戴有否犯法，「拗唔過戴耀廷」。

鍾另提到，何桂藍在新界東會上自我介紹稱她被稱為「立場姐姐」，在被告欄的何激動大叫「肯定冇！」，被法官陳慶偉提醒勿大叫。

聆訊下周一（8日）續。

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記者：陳曉欣