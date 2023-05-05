【戒烟行動】結婚多年常因吸煙與太太爭吵 港男戒烟成功：送給太太結婚周年禮物

▲ 鄭煒杰表示，戒烟是送給太太的結婚周年禮物。

每一對夫妻都會因生活習慣而吵架，你又忍受不了另一半的那些壞習慣呢？戒煙者鄭煒杰在婚姻中曾陷入兩難情境，在愛錫太太的同時，又明知自己的吸煙習慣會影響他人，亦增加太太失落感。他憶述過去20年曾經多次嘗試戒煙卻不成功，無奈因尼古丁癮需要經常隱瞞太太，找藉口去洗手間，甚至熱衷倒垃圾，為的就是吸幾口煙止癮。

鄭生在去年參加香港吸煙與健康委員會舉辦的「戒煙大贏家」無煙社區計劃，最終成功擺脫煙癮後，鄭太相當開心，笑容滿臉。他續表示戒煙後，味蕾變得敏銳，真真正正品嚐到美食的滋味。現年44歲的鄭煒杰在25歲時受朋友慫恿下吸食人生第一支煙，「沒有什麼特別原因， 朋友給我食，不想成為異類」。

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每日抽超過40支煙

鄭煒杰當時誤以為偶爾吸一支煙不會上癮的，怎料一星期後，他已經主動購買煙仔，「每日一包煙是基本的吸食數量」，有時有感工作壓力大時 高峰期更會一日吸超過40支煙。鄭生以前從事媒體工作，不時等來稿、編輯校對等工作到深夜，直至凌晨三、四點，故養成了以吸煙排解寂寞、紓解悶氣的習慣。戒煙後的他醒覺，並認為吸煙不會減輕工作壓力，

即使落街吸煙逃避一陣子，煙 break 後返回工作崗位，那件事情仍然有待你處理。

成功戒煙太太高興

多年煙民，鄭煒杰嘗試多次戒煙，包括使用戒煙貼等，「出席朋友聚會、飲酒場合就會出事」，始終難敵心魔和同儕壓力，重新吸煙起來。鄭生去年在街頭吸煙的時候，受到職員邀請下參加「戒煙大贏家」無煙社區計劃。

我覺得自己做得到，但太太不太相信。

鄭生補充，在婚前他曾答應太太一籃子承諾，唯獨戒煙拖拖拉拉十多年都未曾兌現，這次成功戒煙，太太是最高興的，亦成為了他送給太太的結婚15週年禮物。

太太曾因為鄭生未曾成功戒煙感到失落，「我時常提及往後退休的計劃，就是要好好照顧太太，但她認為吸煙損害了健康，我是根本不會兌現到這個承諾的」。

鄭煒杰和太太很少爭執，每次爭吵導火線都是吸煙，以前的他會想盡辦法隱瞞吸煙，例如只在上班時吸煙， 在工作枱上擺放牙刷、漱口杯器具，在下班時用香水、牙膏等去除煙味。在家中煙癮起時會用不同的藉口，例如倒垃圾，甚至等太太入睡後到街上吸煙。

覺得二人存在無形隔膜，經常用藉口行開吸煙，久而久之出現距離。

親述戒煙心路歷程

鄭煒杰參加計劃後一星期已經停止吸煙，起初他於上班時、飯後及去廁所時仍然會有吸 煙的衝動，戒煙期間最大的挑戰是往外地公幹時，在疫情期間獨自隔離需要忍受煙癮， 曾出現情緒不穩、精神難集中等退癮徵狀。「需要意志力，明白整個戒煙過程會遇到的挑戰，得悉煙癮只會持續15-20分鐘，捱過了這段時間後，心癮會開始減退」。他續表示︰

戒煙最辛苦是首兩天，但如果到了第三天就放棄，那就前功盡廢。

他傳授堅持秘訣，「三日之後建立目標為一星期，再堅持兩星期、三星期、一個月，如此類推」，當煙癮出現時，他使用由委員會提供 Tangle 扭扭棒及運動器材解手癮及分散注意力，「煙癮並不是遙遙無期，亦不需要死忍的，只要運用適當方法便會容易成功」。

重拾品嚐美食樂趣

戒煙另一個得著是鄭煒杰重新體會美食，味蕾較以往靈敏，「以前不太喜歡吃東西，覺得全部一樣味」，每間餐廳的食物味道和茶餐廳差不多，現在好像成為了「食神」，能夠品嚐出佳餚，當中亦能辨別出配料和調味方式。人生多了不一樣的享受，還會與太太一 起找尋美食，二人關係增進不少，鄭煒杰鼓勵吸煙者參與計劃，重拾人生更多樂趣。

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