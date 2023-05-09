【法言人】黃嘉樂曾改變形象爭取機會　離開TVB「鐵馬家族」感愕然　

▲ 黃嘉樂在《法言人》中有亮眼表現！

在TVB劇集《法言人》中，庾國棟（Will）由黃嘉樂所飾演，過往嘉樂因多演弟弟角色被觀眾稱為「御用細佬」，是次這位律師又有否令大家眼前一亮呢？

嘉樂也曾在社交平台上解說角色的性格與他本人有反差，更因一場特別多英文對白的法庭戲感難忘。他接受TOPick專訪時笑說：「由入行到現在，未曾演一個那麼High Energy的角色，他是比較『大細路』。」

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▲ 嘉樂與演員們在戲中踩單車時不是「真踩」！（影片截圖）

友情歲月

為演好角色，嘉樂在事前也有看戲作參考，並從戲中得到友情的感覺，再帶至劇集當中。

那就不得不提Will劇中的老友阿金（馬國明飾）、田佑家（林夏薇飾）、大雄（張頴康飾），他分享大家之間的相處：「薇薇的真人也比較調皮 ，就很容易可以溝通得到，阿康就相識已久、大家同樣都是入行好一段時間，一埋位就很快撞出一些火花。大家的一些小動靜，也是劇本未有賦予的，如：佑家很喜歡踢阿Will，這都是透過對戲而產生。」

在現實中，嘉樂與馬國明（馬明）自《鐵馬尋橋》結緣至今，「稱兄道弟」多年的二人，似乎演友情戲就是在「演自己」？嘉樂直接說：「這個就不用解釋，大家本身都是好朋友。」

這一群好友在劇中踏單車的戲份，背後是充滿笑聲，身為當事人的他親自解說，「因需遷就鏡頭而不可以『真踩』、扮握著扶手，並在木板上『烏前烏後』。」

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看到昔日的自己

Will在戲中與顏潔恩（趙璧渝飾）有感情線，嘉樂覺得對方是一位很勤力的演員，他回想：「她跟我說自己是第一次演重戲份的角色，她自己也會感到緊張。」

入行多年的嘉樂勉勵拍檔，向對方指只要跟著劇本的進程就可演得出角色的感覺，也察覺她是很留心地皇看自己的演繹，自不然很快便可進入角色。

嘉樂直言自己在趙璧渝也看到昔日的自己，他稱：「所以我就懂得與她分享，愈緊張就愈是做得不好。」

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受爸爸影響

嘉樂在爸爸患重病時，為了令爸爸有更多的生存意志，就向爸爸承諾自己會做到某一個位置，現時在《法言人》當中也真的實現得到。

他坦言爸爸對他最大的灌輸的是「要重視友情」，又的確與他在《法言人》的角色不謀而合。

他指自己在出世時已有一群一同成長的朋友，「爸爸是有一群由細識到大的朋友，他們相繼有小朋友，變相我們就由BB時便開始認識，我有4個朋友就是在未出世時已註定是朋友。一有事的話，大家也會伸出援手，關係是更勝兄弟呢！」

▲ （陳慧安攝）

不介意被標籤

回望過去，「御用細佬」是嘉樂身上的一大「標籤」，畢竟他過往也演過不少「細佬」角色，直言不介意別人看法的他，「我又確實比我真實年紀的外表是較遲成熟，剛出道時就會希望樣貌可更快變老。」

從改變自己入手，往往是步向成功的第一步，他分享道：「過往的我也嘗試留鬚，讓相熟的監製看到我是有另一個形象，材叔（梁材遠）也讓我去演江湖大佬。」

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嘉樂：「其實我是有機會的...」

說起舊東家TVB，嘉樂充滿感恩之心，他感謝公司給予他不同的機會，並說：「其實我是有機會的，只不過我沒有把握得很好。每一次演出也是一個機會，不可以因為戲份多寡就不視為機會，每一次的演出就是增加自己的功力！」

嘉樂續笑說：「你不好好增加自己的功力，不要打算練絕學出來。」

他憶述自己在去年離開TVB時，「鐵馬家族」成員知道消息後感到愕然：「因為我收得比較埋，沒有刻意向他們提起，他們是在我公開交代自己完約前一個月才知道，我當時已決定好好完成合約再去嘗試新環境。」

▲ 「鐵馬家族」感情要好，並不時聚會。（IG圖片）

演古裝劇皇帝？

至於未來的工作動向，現時為「自由身」的嘉樂透露正在接洽一套古裝劇，也有部份電視劇拍攝在商談當中，問到有沒有想演的心水角色，嘉樂馬上拋下「皇帝」二字，並說：「我真的很想演古裝劇，做大俠也可以，除了在TVB的古裝演出，過往也曾在內地參演神話古裝劇」。

嘉樂雖則對未來未有長遠的藍圖，不過相信即使是大角色、小角色也好，只要有他可以派上用場的機會，他也會盡全力做好！

場地﹕PHENOMENON WINE • DINE

記者：陳淑霖

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