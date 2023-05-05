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【虛假文書】涉嫌行使虛假文書　41歲男子被捕

社會 17:50 2023/05/05

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（資料圖片）

警方中央交通攝影機違例調查組人員經深入調查後，今日（5日）於沙田區拘捕一名41歲姓邵本地男子，涉嫌「行使虛假文書」。
 
初步調查顯示，該名男子涉嫌於去年3月至今年1月期間，就一宗衝紅燈及一宗超速案件向警方提供虛假資料，冒認其親屬填寫及簽署由警方中央交通攝影機違例調查組發出的「要求提供司機身份詳情通知書」，訛稱其親屬為上述交通違例事項的司機，以逃避刑責。

案件交由沙田警區刑事調查隊第八隊跟進。被捕人已獲准保釋候查，須於六月上旬向警方報到。

警方提醒車主及司機「行使虛假文書」為嚴重罪行。根據《刑事罪行條例》，違法者可被處以14年監禁。另根據《道路交通條例》，車主及司機有責任向警方提交於交通罪行發生時涉案車輛司機的資料，否則有機會被判處6個月監禁及罰款1萬元。

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責任編輯：吳穎嵛

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罪案 沙田

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