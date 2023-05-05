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【救救毛孩】女神莎莎力推慈善萌寵鞋　收益撥捐保護遺棄動物協會

休閒消費 20:07 2023/05/05

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

《全民造星4》的港日混血兒莎莎與運動品牌SKECHERS合作，為BOBS from SKECHERS萌寵系列拍攝造型照，今次莎莎與保護遺棄動物協會（SAA）貓狗「模特兒」包包、豬仔 及阿里里一同拍攝，希望藉此喚起社會對被遺棄動物的關注。

她笑言相當喜愛小動物，更積極考慮領養，藉此呼籲大家「領養不棄養」，以領養代替購買。

最新影片推介

童學園
【童學園】媽媽坐輪椅深明出入不便之苦　退休校長揸無障礙的士助人為樂

照顧寵物一世承諾

莎莎表示︰「照顧寵物是一生一世的承諾，毛孩視我們為家人，怎麼可以遺棄呢?」

樣子甜美的她完全演繹出可愛的街頭休閒鞋的味道，除了款式時尚，同時向大眾宣揚關懷小動物的訊息。品牌一直積極參與慈善活動，自2015年以來，透過BOBS from SKECHERS系列幫助和拯救了150萬隻生活在收容所的動物。

盟寵系列鞋除了造型可愛，更可以做善事。

大家購買此系列鞋履，除了造型可愛，更可以做善事。因為每購買一對鞋，品牌將捐出港幣50元予保護遺棄動物協會，以幫助更多被遺棄的小動物，另外客人亦可免費獲贈BOBS限定可摺疊式寵物碗。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://SKECHERShttp://SKECHERS

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