【救救毛孩】女神莎莎力推慈善萌寵鞋　收益撥捐保護遺棄動物協會

《全民造星4》的港日混血兒莎莎與運動品牌SKECHERS合作，為BOBS from SKECHERS萌寵系列拍攝造型照，今次莎莎與保護遺棄動物協會（SAA）貓狗「模特兒」包包、豬仔 及阿里里一同拍攝，希望藉此喚起社會對被遺棄動物的關注。

她笑言相當喜愛小動物，更積極考慮領養，藉此呼籲大家「領養不棄養」，以領養代替購買。

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照顧寵物一世承諾

莎莎表示︰「照顧寵物是一生一世的承諾，毛孩視我們為家人，怎麼可以遺棄呢?」

樣子甜美的她完全演繹出可愛的街頭休閒鞋的味道，除了款式時尚，同時向大眾宣揚關懷小動物的訊息。品牌一直積極參與慈善活動，自2015年以來，透過BOBS from SKECHERS系列幫助和拯救了150萬隻生活在收容所的動物。

▲ 盟寵系列鞋除了造型可愛，更可以做善事。

大家購買此系列鞋履，除了造型可愛，更可以做善事。因為每購買一對鞋，品牌將捐出港幣50元予保護遺棄動物協會，以幫助更多被遺棄的小動物，另外客人亦可免費獲贈BOBS限定可摺疊式寵物碗。

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