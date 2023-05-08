【健康飲食】營養師揭1種飲食法讓大腦年輕7.5歲　有助降三高甚至預防認知障礙

全球人口平均壽命持續增長，但長壽之餘，保持健康亦十分重要。台灣就有營養師指，實施「麥得飲食法」（MIND Diet）不僅能幫助瘦身、降三高，甚至還能夠預防失智，令大腦年輕7.5歲。

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台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁上發文，指出認知障礙症有別於因年齡增長，伴隨而來的大腦老化或記憶力衰退，並指出認知障礙症其實是一種因大腦功能受損而引發的疾病。李婉萍表示，目前已有許多研究發現，一個人的飲食會影響其大腦記憶力及思考、認知能力，近年甚至有學者指出實踐「麥得飲食」可能有機會預防或延緩癡呆症狀。

「麥得飲食」是甚麼？李婉萍說明，所謂「麥得飲食」其實是結合「地中海飲食」及「得舒飲食」（DASH Diet）的一種飲食模式。她引述一份追蹤近５年的研究，指嚴格遵守「麥得飲食」的參與者，與未堅持此種飲食的人相比，大腦年輕7.5歲，認知能力下降的速度亦有所減緩，罹患阿茲海默症的風險更可降低53%之多。除此之外，她亦提及一篇發表在《Movement Disorders》期刊上的文獻指出，「麥得飲食」可能對柏金遜症也有保護作用。

李婉萍指，如要實施「麥得飲食法」，應遵從以下原則：

1. 每天至少3份全穀物

2. 每天至少吃2份蔬菜，其中1份應為綠葉蔬菜

3. 每週至少吃2份莓果

4. 每週至少吃2次雞鴨鵝等禽肉，至少吃1次魚（不可油炸）

5. 每週至少吃3次豆類

6. 烹飪用油以橄欖油為主

7. 每週至少攝取5次堅果

8. 每天喝1杯葡萄酒或其他酒精飲料

而為了避免不健康飲食對大腦造成破壞，以下5種特定食物則少吃為妙：

1. 每週吃紅肉不超過4次

2. 油炸物或快餐每週不超過1次

3. 少吃牛油或人造牛油，每天份量不超過1大匙

4. 每週吃芝士不超過1次

5. 糕點或糖果每週應少於5次

不過她亦補充，雖然目前已有證據顯示「麥得飲食法」的好處，但科學家為了能夠更明確及釐清因果關係，故目前仍在透過一系列的臨床試驗對此飲食模式進行更多了解。

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責任編輯：羅嘉欣