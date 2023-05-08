【健康飲食】營養師揭1種飲食法讓大腦年輕7.5歲 有助降三高甚至預防認知障礙
全球人口平均壽命持續增長，但長壽之餘，保持健康亦十分重要。台灣就有營養師指，實施「麥得飲食法」（MIND Diet）不僅能幫助瘦身、降三高，甚至還能夠預防失智，令大腦年輕7.5歲。
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台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁上發文，指出認知障礙症有別於因年齡增長，伴隨而來的大腦老化或記憶力衰退，並指出認知障礙症其實是一種因大腦功能受損而引發的疾病。李婉萍表示，目前已有許多研究發現，一個人的飲食會影響其大腦記憶力及思考、認知能力，近年甚至有學者指出實踐「麥得飲食」可能有機會預防或延緩癡呆症狀。
「麥得飲食」是甚麼？李婉萍說明，所謂「麥得飲食」其實是結合「地中海飲食」及「得舒飲食」（DASH Diet）的一種飲食模式。她引述一份追蹤近５年的研究，指嚴格遵守「麥得飲食」的參與者，與未堅持此種飲食的人相比，大腦年輕7.5歲，認知能力下降的速度亦有所減緩，罹患阿茲海默症的風險更可降低53%之多。除此之外，她亦提及一篇發表在《Movement Disorders》期刊上的文獻指出，「麥得飲食」可能對柏金遜症也有保護作用。
李婉萍指，如要實施「麥得飲食法」，應遵從以下原則：
- 1. 每天至少3份全穀物
- 2. 每天至少吃2份蔬菜，其中1份應為綠葉蔬菜
- 3. 每週至少吃2份莓果
- 4. 每週至少吃2次雞鴨鵝等禽肉，至少吃1次魚（不可油炸）
- 5. 每週至少吃3次豆類
- 6. 烹飪用油以橄欖油為主
- 7. 每週至少攝取5次堅果
- 8. 每天喝1杯葡萄酒或其他酒精飲料
而為了避免不健康飲食對大腦造成破壞，以下5種特定食物則少吃為妙：
- 1. 每週吃紅肉不超過4次
- 2. 油炸物或快餐每週不超過1次
- 3. 少吃牛油或人造牛油，每天份量不超過1大匙
- 4. 每週吃芝士不超過1次
- 5. 糕點或糖果每週應少於5次
不過她亦補充，雖然目前已有證據顯示「麥得飲食法」的好處，但科學家為了能夠更明確及釐清因果關係，故目前仍在透過一系列的臨床試驗對此飲食模式進行更多了解。
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責任編輯：羅嘉欣