【天使媽媽】棄金融業奢華生活轉投殯儀化粧　港媽創殯儀社企讓亡者尊嚴離世

▲ 殯葬統籌師李宇慧（Thereza）放棄高薪的金融業投身殯儀業，雖然收入大幅減少，但她認為能用自己專業幫助基層家庭及失去孩子的父母，絕對是值得的。

死亡，每個人或家庭都得要面對，富裕人家大可風光大葬，基層人士卻可能連殮葬費也成問題。李宇慧（Thereza）深感生而平等不分貧賤，作為殯儀統籌師的她便創辦殯儀社企，以良心價為基層家庭提供殮葬服務，其中更用心地為流產胎兒處理身後事，好讓媽媽跟孩子好好道別，帶著尊嚴離開塵世。

在加拿大讀大學的Thereza，畢業後回港後在一間學校從事行政工作，自覺工作沉悶，做了半年後便投身金融業，返工第一天便對這行業充滿期望。

她說：「公司高層有些只有20多歲，個個都是大學生，工作很專業，打扮得體、身光頸靚，令我很羨慕。」

工作勤力的她很快已做出成績，收入甚豐，便開始追求物質生活。「每天會穿着4吋高踭鞋拿著名牌手袋返工，放工就去高級餐廳、酒吧食飯夜蒲，假日便出外旅行，生活無憂。」

後來公司出現大變動，Thereza思考去留，此時好友向她提出一個很特別的工作機會。「好友將會加入一間殯儀公司，公司想請一位沒有經驗的遺體化粧師，她問我有沒有興趣。」

▲ Thereza創立殯儀社企最希望幫助基層家庭，貢獻社會。(湯致遠攝)

一般人都對殯儀工作有所避忌，反而她卻持百無禁忌的態度。「第一次入殯儀館是12歲的時候，是參加爺爺的喪禮，我對一切都充滿好奇，更有種莫名其妙的親切感，更想若日後在這裏工作也不錯。」當時的她覺得機不可失，便接受這份新工作。

力臻完美的遺體化粧師

之後她跟隨遺體化粧師傅學習，很快便可獨自上陣，天生大膽的她自言沒任何恐懼，反而擔心自己做得不夠好。「我手腳慢，化粧時間較長，因為我想做得好，其他遺體化粧師可能一日會化4至5個粧，我通常只化到兩個，最多4個。始終覺得化粧師是『守尾門』，為先人的儀容作最後整理，故此我力臻完美。」

▲ Thereza為流產胎兒舉行葬禮，滿24周的胎兒可以進行合法火化。(被訪者提供)

後來友人向她提出開設殯儀公司的計劃，並以社企形式營運，Thereza認為很有意義，於是便在2017年成立晴善舍殯儀社企。「生命不應分貧富、貴賤，活著是有價值，死亡也要獲得尊重，每位逝者不應礙於殮葬服務費用問題，失去最後一絲尊嚴。晴善舍跟其他殯儀公司一樣接受任何的case，不同之處是把每次殯儀服務收取的盈利，取出部分作為捐款基金。一些沒有拿取綜援的低收入人士，如先人忽然離世令家庭頓失經濟支柱，如工業意外的工人，若家屬想用殯儀館靈堂及有宗教儀式，我們只要求家屬支付部分費用，其餘靠眾籌方法或動用捐款基金。如先人選擇「院出」（即在醫院出殯，不租用殯儀館靈堂），我們會提供免費服務。」

原肩負起社會責任，一腔熱誠的Thereza卻面對開業後，跟營運者的理念上出現的分歧，最後只剩下Thereza一個人經營。

她說：「當時我是殯儀業的新人，經驗少，知識只是皮毛，更沒有穩固的班底，如堂倌及土工師傅等，加上公司仍屬起步階段，真的感到很徬徨。其後聽取做生意朋友的意見，叫我找份兼職，先賺取自己生活費和為公司交租金，才可讓公司繼續，期後才慢慢組織班底及搵生意。」一年過後，殯儀生業漸上軌道，Thereza便放棄兼職全身投入。

有情有義的清潔工人

晴善舍是社企，Thereza的服務對象不少來自基層家庭，大多是無親無故的長者。「試過有位婆婆打電話來問價，說住在安老院的朋友離世，想為她辦理身後事。婆婆原是位清潔工人，在快餐廳認識逝者遂成好友。我知道婆婆生活困難，便提議『院出』的免費服務，隨後的撒灰及立碑，同樣是免費。因婆婆有情有義，我也希望能盡一分力。」

▲ 不少逝者家屬送上心意卡，感謝Thereza的專業服務。(湯致遠攝)

Thereza不只服務基層人士，更為流產胎兒提供殯儀服務。「行內人一般都不太願意做流產胎兒及初生BB，但大約3年前，收到一對夫婦來電，想為超過24周的流產胎兒做殮葬儀式，當時他們問我接不接，雖然我從未做過卻一口答應。其實做法跟平日的殯儀程序差不多，如準備靈車、棺木，以及預約火葬場等。」這次的經驗，讓她深深體會到，讓父母跟孩子好好道別也是件很重要的事情。

「他們失去BB已很傷心，在處理這種服務時會盡量不賺錢，或者以接近成本價收取，更把小量的收入放到公司的捐款基金，繼而幫助其他有需要的人。」她說。

成為母親後的轉變

直到大約兩年前Thereza也勝任為母親，心態上有不少轉變。「自己本身不喜歡小朋友，胎兒或小朋友的殯葬服務，都抱著平常心去處理。直到2021年，女兒出世後心態就完全改變，好多事都會親力親為，以前會由土工師傅為胎兒着衫及用布包好，現在我會親自做，希望整個過程更完善。」

雖然處理過很多殮葬儀式，也有處理兒童殯葬，曾試過在一個喪禮上哭過不停。「一位兩歲女孩因急病去世，爸爸在喪禮上播出一段30分鐘的片段，還播放着兒歌，由於女孩的年紀跟我個女差不多，當時我不停流淚很悲傷。」

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但每次面對流產胎兒，她仍感到很難過。「有些已懷了38、39周的胎兒，其實已準備出世，但卻不幸離世。當我抱起他們時，樣子跟一般臨盤後的BB差不多，只是像睡着了，可惜卻永遠不醒，所以相當心痛。」

在殯儀行業已有9年經驗的Thereza，坦誠說現時的收入，跟以往在金融業工作時少很多，但能幫助有需要的家庭和母親，已令她感到絕對值得。「公司是自負盈虧，間中亦會收到捐款，雖然金額不算多，但整體收入已足夠運作晴善舍，至於自己的生活費，我仍可負擔得來。尤其坊間較少有流產胎兒殮葬服務，我有經驗及資源，仍會願意繼續做下去。」

記者：招美寶