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【昂坪360】去年到訪人次近39萬　日均訪客量按年升逾兩成

社會 18:30 2023/05/05

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

（梁偉榮攝）

新冠疫情漸消，香港正邁向復常路。昂坪360去年的錄得到訪人次近39萬，日均訪客量按年升逾兩成；5月1日勞動節訪客量上升8.2%，創疫情以來新高。

昂坪360今日（5日）公布年報，因應去年初第五波疫情的發展及纜車定期維修安排，昂坪纜車於2022年的營運日數合共226天。去年錄得總近39萬人次入場，日均訪客人數為1,724人，按年上升20.6%；至於日均本地遊客數量，亦較疫情前（2018年及2019年的平均數）大增近一倍。

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公司指，為配合政府的防疫指引，昂坪市集室內景點於去年第一季疫情前為2018年及2019年暫停開放，纜車車廂載客量因應保持社交距離而大幅降低，加上全球旅遊業於2022年上半年接近停頓，訪港旅客大減，種種因素均影響到訪昂坪 360的遊客數目。

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不過隨著旅客重臨香港，今年5月1日勞動節，昂坪360的訪客量創出疫情以來新高，較疫情前（2018年及2019年的平均數）上升8.2%，成績優於預期。

另外，昂坪360纜車系統於2022年的平均可靠度高達99.97%，相等於每日8小時的營運時間中，平均只有少於1分鐘的延誤，創歷年之冠。

昂坪360董事總經理劉偉明表示，公司於去年12月上旬推出全新項目「全景纜車Crystal+」，為遊客帶來嶄新的旅遊體驗，成功獲本地遊客的支持。他認為，作為本港獨有的旅遊景點，昂坪360將繼續竭力為遊客創造難忘的旅遊體驗，為本港經濟注入活力作出貢獻。

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責任編輯：陳麗娜

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