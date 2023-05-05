【星二代】姚嘉妮首與子女拍旅遊特輯　嘉嘉長女盡得優良基因被指跟女藝人撞樣

▲ 姚嘉妮首與子女一起拍攝旅遊特輯。

姚嘉妮與兒子Kyros和女兒Kyra一同過大海拍廣告，嘉嘉的一對子女鮮有跟媽媽一起工作，今次三母子難得合作，新片吸引不少網民觀看。

網民大讚姚嘉妮保養得宜之餘，亦大讚一對子女盡得優良基因，Kyra更被指跟藝人梁茵撞樣。

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三母子首拍旅遊特輯

嘉嘉於IG分享感受：

上次同Kyra Kyros玩咗兩日一夜真係好開心🥰 佢哋已經成日問我幾時再帶佢哋去🤣🤣 依家咁方便 仲有好多朋友都話想過去玩 下次去嘅時候唔知會唔會撞到你哋呢？😛

影片主題為「感受澳門樂無限 Let's Go | GO FAMILY | #姚嘉妮 一家帶你玩勻全澳門！」，首次跟子女拍攝旅遊特輯的嘉嘉帶他們到多個景點遊玩，並寓工作於娛樂，一邊工作一邊享受親子樂。

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▲ Kyra被指跟梁茵撞樣。

星二代

嘉嘉一直都多「出賣仔仔」，女兒長大後已經甚少將她的照片放上社交網，原來Kyra之前不喜歡自己的樣子曝光，不過她曾為媽媽的直播賣貨工作而擔任模特兒，今次亦出動與媽媽及弟弟一起拍片。

現年13歲的Kyra擁有甜美外貌，正就讀基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS），這間學校吸引不少星二代就讀，當中包括毛舜筠的兩名女兒區令山及區亦山的毛舜筠、洪天明一對兒子、前財政司司長梁錦松與跳水皇后伏明霞的女兒、羅霖的長子Nathan、蔡少芬兩名女兒等。

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