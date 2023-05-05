【最美孕媽】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B

▲ 孫慧雪患有子宮腺肌症，曾被醫生斷言無仔生，但她兩次都憑著念力和毅力克服難關，終如願懷孕成為好媽媽。

從備孕到懷孕，只要保持信念便能克服難關。女神孫慧雪患有子宮腺肌症，曾被醫生斷言無仔生，爆喊一場後，性格樂觀的她靠念力逐步衝破難關，捱過一針又一針後成功懷孕，並克服出血問題為丈夫羅天彥誕下大仔Riley。6年過去，已屆40歲的雪雪決定再博一舖，為Riley添個弟妹，但挺著巨肚的雪雪在專訪中忍不住高呼︰「如果我記得懷孕咁辛苦，我應該無勇氣再生第二個！」

孫慧雪自今年初宣布懷有第二胎開始，便努力寫懷孕日誌，並拍片詳述自己患子宮腺肌症的治療經歷。雪雪懷首胎時曾經大出血險流產，卻於6年後才披露，她解釋當時怕老人家擔心，但今次再懷孕就考慮到，自己的經歷或能幫助同路人保住胎兒，故決定詳細分享自己兩次懷孕的苦與樂。

▲ 雪雪相隔6年再為人母。（黃建輝攝）

打停經針助縮小腺肌瘤

雪雪由備孕至懷孕初期，與「打針」結下不解之緣。由於雪雪體內有子宮腺肌瘤，最大曾長到8、9厘米，導致子宮發大到11至13厘米（正常是4厘米），因此醫生建議打停經針讓腺肌瘤縮小。不過，打停經針猶如經歷更年期，會出現骨質疏鬆的副作用及更年期各種症狀，例如潮熱、出汗、煩躁、失眠等，所以停經針只能打6個月，雪雪提醒患腺肌瘤的女性，在最想生BB的時候才去打。

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靠信念懷孕︰我話有就有

雪雪的子宮腺肌瘤成功縮小到2、3厘米，便去打排卵針以增加懷孕機會。她笑言自己靠念力成功懷孕，「我是念力派，我信有就會有！當時我正在拍攝劇集《美麗戰場》時，我已經對其他演員和幕後人員講，我拍完之後就去生仔㗎喇，人人都對我說︰「你話有就有呀？」我答︰「對呀！我話有就有㗎喇！」念力驚人的雪雪講得出做得到，兩三個月後真是成功懷孕，整個備孕過程接近一年。

我高齡都能懷孕，不必害怕！醫生當初告訴我是不可以懷孕的，所以我要靠念力！

▲ 雪雪想不到6年後再懷孕辛苦好多，除了每日出血之外，還有嚴重孕吐、頭暈等。（黃建輝攝）

有念力還要有毅力，雪雪懷孕後面對另一大挑戰，因腺肌瘤患者在懷孕初期會有出血情況，增加小產、早產等風險，雪雪憶述上次懷胎2個月時的驚嚇經歷，「上一胎真的好誇張，我在廁所內見到滴血，嚇到我好緊張，但我老公為人更易慌張，我就扮鎮定行出去對他說︰『我們現在去醫院呀！』但老公都驚到手震震駕車，抵達公立醫院後，我的出血量已經好誇張！」

每天出血靠安胎針保胎

可是雪雪被公立醫院的醫護冷漠對待，她毅然轉往私家醫院求診，一名女醫生馬上為她打安胎針，即是黃體酮，最後成功保住胎兒，誕下大仔Riley。有了上胎經驗，雪雪今次嚴陣以待，「知道一出血就去打安胎針，今次我是每天小小出血，但心情都比較淡定。」

▲ 雪雪樂觀面對一切問題，「要信自己一定得！」（黃建輝攝）

在懷孕頭兩三個月，雪雪總共打了數十支安胎針，她指醫護見狀都很心痛，「打到身體兩邊腫到似雞蛋，很多位置都瘀了，連醫護都難以再找位置打針，又擔心我受不住，有勸我停一停。但我和老公都不想再有任何意外，堅持每天忍痛打針，因為我真是每天都有出血。」

雪雪曾在社交平台分享私家醫院的收據照片，證明安胎針的價錢相宜，針劑連注射收費$199一枝，「可以救命，非常OK吧！」幸好懷孕3個月後，雪雪再沒有出血情況，她興奮說︰

不用再打針了！醫生說出血才打。我感覺胎盤紮實了，開頭感覺走路時胎盤會跌出來般。

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解開巨肚之謎

現時雪雪正懷孕7個月，預產期7月，對於BB的性別，她對外想保持神秘感，但她未有時間改名。雪雪的肚皮比上胎脹得更快，她認為是遺傳了老公「大件頭」、「骨架大」，加上與自己大食有關，「我食地盤佬飯的，要好大碟，甚至有時要食兩個，可能BB就有好多營養吸收。」

雪雪笑稱上次Riley出世重達9磅，更因其頭圍爆標令她要開刀生，故今次都要選擇開刀。她和老公已通知親友不必送贈初生BB衫，「上次朋友買到半歲，他也穿不下，結果浪費了。我老公都好驚歎，究竟兒子是怎樣塞入我肚皮內呢？」

▲ 雪雪生多個陪伴兒子Riley成長。（黃建輝攝）

老公無地位 囝囝擔心失寵

雪雪在整個訪問中笑聲震天，笑神隊友老公入產房只顧BB不理自己、教仔嚴厲做醜人等，但自己也一樣事事以兒子為先，老公已沒有地位。

爸爸的地位是……我覺得個仔是不能沒有爸爸，所以爸爸才重要，我好衰呀！我們完全由小朋友角色出發，不是愛情的角度，哈哈哈！

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在雪雪心目中，其實老公有好多優點，特別讚揚老公夠細心，特別是小朋友的飲食，例如有沒有食芝士、乳酪或飲奶，要攝取足鈣質，每餐又要有飯、雞肉、魚呀……有沒有足夠蛋白質等。」而自己則負責陪兒子玩耍、讀故事和跟功課，「我和兒子玩到好癲，做不到衰人，老公就是衰人角色。」

兩夫妻相隔6年生多個，最大原因就是為兒子添個弟妹，因兩人見到兒子經常羨慕同學有兄弟姊妹陪玩，自己總是一個人，雪雪一直看在眼裏。她有見自己已屆40歲，又解釋了兒子最麻煩的升學問題，決定搏一舖生多個。雪雪以為兒子會好期待做哥哥，想不到現在要經常為兒子做心理輔導。

明明是他說想有兄弟姊妹，但他又擔心自己沒有地位了，他經常對我說︰『媽媽呀，如果BB出世呢？我和你的相處時間會減少？媽媽呀，如果BB周圍畫牆，然後話我畫，你信邊個呀？』我要輔導他做哥哥是開心事，你做大佬收𡃁喇！

有關婦科醫生對安胎針的意見，詳見【下一頁】

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記者︰林綺玲

髮型︰Green Cheung@AdmiX Hair Styling

場地：FEAST@東隅酒店