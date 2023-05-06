【流感肆虐】曾赴內地13歲少女染甲流危殆　甲流Vs乙流Vs新冠點樣分？

▲ 究竟流感是否大流行？是否年年要接種流感針？由醫生逐一拆開當中的迷思。

今年有甲型流感肆虐，近日衞生防護中心表示，一名健康良好的13歲少女，潛伏期內曾前往內地，5月1日返港後開始發燒和喉嚨痛，3日因徵狀持續和嘔吐到急症室求醫及入院，確診感染甲型流感，目前情況危殆，該少女無接種今季季節性流感疫苗。究竟流感是否大流行？大家如何防範？是否年年要接種流感針？由醫生逐一拆開當中的迷思。

夏天無流感？

香港中文大學醫院兒科專科醫生韓錦倫醫生受訪，指出流感（季節性流感）是「呼吸道病毒感染」，流感流行有時期性，大多數由12月尾開始至翌年的4月，當天氣轉熱時，至5月其他病毒如「腸病毒」較多感染數字，然而不代表夏天沒有流感，當7至8月時，流感有「小陽春」亦較為流行，只是高峰期不及12月至4月多。

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問及何以今年兒童感染流感個案多，韓錦倫醫生解釋本港3年來有新冠肺炎，流感感染率較新冠肺炎低很多，戴口罩同時有助防感染流感，整體香港市民對流感的免疫力較以往弱，現時正是「償還免疫債」之時。在3年前未爆發新冠肺炎時，本港有兒童患流感併發腦炎，需入兒童深切治療部，不過用抗病毒特敏福藥，並降腦壓及消炎，1日之後病況很快好轉，不用再待在ICU。如近日13歲少女的病況屬少見。

發燒好危險？

家長聽到「償還免疫債」或會害怕，韓錦倫醫生指「還債」非壞事，愈早感染去「還債」令身體盡早有抗體，而有效減低預防感染流感的方法是接踵疫苗。

韓醫生提及「流感」是可控的，它並非無徵狀感染。流感常見症狀包括︰發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦、頭痛，以及可能嘔吐和腹瀉等。

發燒其實是人類自我保護的機制，如小朋友患流感很多低燒約38度多左右，毋須太驚慌，宜讓小朋友多飲水和休息，並徵詢醫生建議是否需要服用抗病毒藥物「特敏福」。當然，發燒可以是由不同狀況引起，家長宜帶發燒仔女看醫生診斷出病因，以對症下藥。

▲ 香港中文大學醫院兒科專科醫生韓錦倫醫生講解季節性流感。（圖片：受訪者提供）

甲流Vs乙流Vs新冠點樣分？

由於流感和新冠肺炎都會出現呼吸道感染病徵，有家長問道如何分辨「甲流、乙流與新冠」。韓錦倫醫生指出現時新冠肺炎患者普遍病徵輕微，用坊間的檢測棒已可快速及準確去檢驗是否感染了新冠病毒，而甲型流感跟乙型流惑亦可快速檢測出來。甲流的病況較嚴重，嚴重者可有機會引發腦炎、肺炎、心肌炎等狀況，危及性命。乙流病情較甲流輕微，死亡率低。

據衞生署衞生防護中心4月初宣布，最新監測數據顯示香港已踏入流感季節，在呼吸道樣本中，流感病毒主要為甲型（H1）流感（約佔77%）及甲型（H3）流感（約佔21%），而乙型流感的活躍度則極低。據過往流行病學數據顯示，在甲型（H1）流感流行的季節，兒童和年齡介乎50至64歲的成年人較受影響。

而新冠最常見病徵包括發燒、乾咳及疲乏， 其他病徵包括喪失味覺或嗅覺、鼻塞、結膜炎、喉嚨痛、頭痛、肌肉或關節疼痛等。有些受感染者只有很輕微或不明顯的病徵。

患甲流病況嚴重個案增

本月一名13歲少女染甲流疑併發敗血症情況危殆，上月，亦有一名長期病患14歲男童染甲流，他或因流感併發休克；上月又有另一宗個案涉19個月大女嬰，甲型流感併發腦病變。

甲流一般病情較乙流嚴重外，韓醫生指出當人生病時，免疫系統力量下降，一些細菌有機會乘虛而入，他接觸過往甲流嚴重個案中，約20%同時受細菌感染，在雙重感染下，單一種抗流感藥物或不夠效，有機會需加上抗生素控制細菌的感染。不過，有些家長或會對用抗生素有疑慮而有機會拖延了病況。

要年年打流感針？

要預防中流感，接種流感疫苗是有效方法，而2歲以上者可選用噴鼻式流感疫苗。父母會問接種1次就足夠？為何要年年打流感針？流感病毒不斷在變化，世衞每年討論下年度流感疫苗的組成，並提出具體建議，疫苗配合作供應，以最能有效預防當刻的流感，而一般是「三價」和「四價」，所採用的疫苗病毒品種會納入甲型流感病毒和乙型流感病毒。

韓錦倫醫生指出本港有家長對於子女注射疫苗或對不同疫苗出現「疫苗猶豫」和「疫苗恐懼」，另外使用抗生素、使用類固醇，以及處理發燒，以上這4方面有些誤解，不妨向兒科醫生或家庭醫生多了解，避免孩子患病接受治療或預防疾病受影響。

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記者︰顏紫燕