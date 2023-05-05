【母親節2023】永不凋謝的花束+迪士尼系列+文青媽媽之選　親手創作LEGO盒組禮物送給媽媽

▲ 揀好母親節禮物未？

隨著五月的來臨，是時候準備一年一度向母親表達謝意。每位母親的個性和喜好各有不同，為答謝默默為孩子奉獻的媽媽，各位窩心的子女和廿四孝爸爸可以趁機為媽媽挑選最合適的禮物。

LEGO近日推出新款盒組禮物，大家可考慮送上親手創作的擺設予媽媽作母親節禮物。

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永不凋謝的花束

談到母親節送禮，花束從來都是不二之選，永不凋謝的LEGO花束似乎是不錯的選擇。

Icons系列的10313 Wildflower Bouquet及10280 Flower Bouquet由超過17種不同的樂高組件構成，具有逼真的形態和色彩。花莖和花瓣可以自主調整位置，讓你憑創意拼出心中所綻放的花朵。你更可以隨意創作插花造型，與媽媽一同設計出獨一無二的永生花藝佈置，送上無需費心打理，但卻色彩斑斕、生氣勃勃的插花裝飾。

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童心未泯之選

如果媽媽是充滿童心的迪士尼粉絲，可考慮送迪士尼系列盒組作母親節禮物。盒組忠實還原迪士尼和彼思電影場景，把迪士尼角色帶到你的安樂窩。

迪士尼系列43225 Ariel’s Palace讓你把小美人魚的城堡帶回家，與媽媽利用顆粒，一起拼砌出屬於大家的城堡，最適合擁有一顆公主心的媽媽。

Ideas系列21326 Winnie the Pooh以超過一千塊顆粒重塑百畝林大橡樹下的小熊維尼小屋，讓媽媽重温美好的童年回憶。

迪士尼系列43217 “UP” House為愛冒險的彼思粉絲還原感動人心的《沖天救兵》電影場影，讓媽媽拼砌出向夢想啟航的小屋。

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文青媽媽必備之選

想為心思細膩又優雅的媽媽準備母親節禮物的話，可以考慮Art系列套裝。

此系列以過千塊顆粒重現精湛的畫作，讓充滿藝術氣息的媽媽以創意點綴經典的藝術品，為家中添置一幅富有格調的家居裝飾。

Art系列的31208 Hokusai - The Great Wave神還原神奈川衝浪的磅礡氣勢，完成後，更能掃描QR碼細聽定制音樂，沉醉於藝術世界，享受舒壓的愜意時光。Art系列的21333 Vincent Van Gogh - 星夜以顆粒重現永恒的美景，展現梵高極致的藝術風格。

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而Art系列的31207 花卉藝術定能搏熱愛花藝的媽媽一笑，你可以與媽媽一同拼砌，盡情綻放想像力，設計出你們獨一無二的專屬圖案裝飾。



從5月1日起至14日，凡於樂高認證專門店購買Icons系列的10313 Wildflower Bouquet或10280 Flower Bouquet盒組，將可獲贈母親節心意卡及花束包裝紙乙份。

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