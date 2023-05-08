【科研發展】中大6月起開設先進治療產品實驗室　最快年底為20名公院血癌患者提供CAR-T治療

▲ 「自動化細胞處理平台」可以於12天內製作CAR-T細肥產品。(梁偉榮攝)

白血病及淋巴癌是本港常見癌症，近年醫學界利用新興免疫療法（CAR-T），透過改造患者自身的血液細胞，用以為癌症患者提供治療。不過目前治療大多需於外國進行，費用以百萬計。中文大學下月起將會開設「先進治療產品良好規範中心」，預計年底前開展臨床研究。中大醫學院兒科學系研究教授李志光表示，實驗室將與威爾斯親王醫院及兒童醫院合作，為血癌患者提供CAR-T細胞治療產品，有望減少治療成本及時間。

中大發言人表示，與公立醫院合作的項目獲創新及科技基金（ITF） 資助，進行一項CAR-T臨床試驗，目標為20名患者進行治療，預計於本年底或明年初開始。臨床試驗後，中心將與醫院管理局進一步探討具體的合作方案。

3部自動化細胞處理平台 各自每年製10多個血製品

「先進治療產品良好規範中心」(ATP GMP Centre)佔地約4000平方英尺，設有2個B級、以及4個C級潔淨室。實驗室的重點之一，是3部自動化細胞處理平台（Miltenyi CliniMACS Prodigy）。中大指，機器是全自動運作，工作人員將血液樣本置入機器當中，機器就會於12天內，製成CAR-T製品，注射至病人身上進行治療，每部儀器每年可以製作12-18個成品。

過往運至外地加工需280萬 本地製減時間成本

中大醫學院兒科學系研究教授李志光指，本港目前每年有5-10名急性淋巴細胞白血病(ALL)以及100名瀰漫性大B細胞的淋巴瘤患者，適合接受CAR-T治療。不過由於需將血液細胞製品運往外國，一次CAR-T療程需要280萬，另外由將病人細胞冷凍來回本港及外國，需要4個星期至2個月，有病人於等待期間離世。李表示，於本港製作CAR-T製品，製作時間可以減至12天，亦大大降低成本，可以幫到更多病人。另外由於本港製作無需如運到外國般冷凍，預料能提升治療效果。

生物科技研究院院長江宜蓁表示，以往將樣本運到美國及歐洲，需要物流、運費等成本，這些開支均是「significant cost」（重要的開支），不過未能說明「自家製」CAR-T製品，可以減少多少開支。

最快年底於威院兒童醫院臨床研究 目標服務20名病人

中大計劃第一階段會於威爾斯親王醫院及兒童醫院，為白血病及淋巴瘤的兒童及成年人，進行Cart-T細胞治療（CT-19）。李志光表示，現時的技術已十分成熟，成品已進行動物研究，經衛生署審批後可以於人體中使用。中大副校長陳偉儀則指，科研團隊已預備好，目標於今年年底前進行臨床研究。除了進行免疫治療外，團隊亦計劃就肌肉損傷，例如骨關節炎進行臨床研究。

段崇智：病人數目比產品多 生物科技不存競爭

多間本地大學近年積極發展生物科技，科大早前宣布申請生物科研大樓，另外港大亦於去年成立GMP實驗室。中大校長段崇智表示，成立實驗室的目的是為病人爭取存活時間，出發點是為病人及社會，而病人總多過GMP的產品，因此並不認為院校之間存在競爭。他表示，細胞及基因治療，可以用於神經衰退、骨骼肌肉衰退以及心血管疾病，其他國家的發現已比起香港先進，希望未來可以不用依賴其他國家。

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記者：陳展棋