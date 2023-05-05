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【本港疫情】政府指年初至今新冠死亡人數已超首4波疫情總和　家庭醫生：憂新冠多於流感

社會 20:11 2023/05/05

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(資料圖片)

政府於社交網站專頁「添馬台」表示，今年年初撤銷隔離令後，新冠確診及死亡個案，已較20-21年的頭四波疫情的總和高，呼籲高風險市民前往人多場所應配戴口罩、及按專家意見接種疫苗。有家庭醫生向ToPick表示，診所的求診病人當中，新冠及流感的比例為9比1。楊超發表示，本港相較內地早放寬口罩令等防疫措施，致不少未染疫的市民中招，對新冠的憂慮大於流感。

政府表示，過去一周數據顯示，化驗所檢測陽性個案新增至2,400宗，嚴重及死亡個案亦有119宗，新冠活躍程度持續上升。當局統計自1月30日後撤銷隔離令，至本月初的數據，發現有多達1,6101宗確診，死亡人數為224人，這兩個數字均已高於2020-21年的頭四波疫情的總和。

政府呼籲，有呼吸道感染徵狀、以及高危人士前往人多場所，例如乘公共交通，應配戴口罩。高危人士應按專家建議，接種首3針新冠疫苗，以及適時接種加強針。

家庭醫生楊超發向本報表示，其診所近日的求診病人當中，新冠及流感的比例為9比1，「憂慮新冠多於流感」。楊超發估計，本港相較內地早放寬口罩令等防疫措施，致不少未染疫的市民中招。另外，不少人家中有新冠快速測試，令確診人數較多。

早前有家庭醫生表示，流感疫苗不足需向同行「借針」。楊超發表示，正常而言大部分需要接種流感疫苗的人士，這個時期已經接種。不過由於今年流感季節有所延遲，因此目前仍有接種流感疫苗的需求。他表示，衛生署已向私家醫生發信，於疫苗接種計劃中調撥足夠疫苗予私家醫生，相信供應會回復正常。

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記者：陳展棋 

 

 

 

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