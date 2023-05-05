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【乘風2023】劉雅瑟白色戰衣型格上陣　許靖韻自彈自唱周興哲《怎麼了》

娛樂 20:39 2023/05/05

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

女團競演綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第四季《乘風2023》在今日（5月5日）首播，憑電影《智齒》獲得香港電影金像獎等三料影后劉雅瑟、及有「樂壇歌姬」之稱的實力唱將許靖韻（Angela）亦是參賽者之一。

今日播出的初舞台，劉雅瑟及Angel均以白色戰衣上陣，劉雅瑟的白色西裝配白色西褲，型格十足。

劉雅瑟

懷念年青時的勇敢

久未踏上唱歌舞台的她以《給十五歲的自己》作為她初舞台歌曲，自言演唱時看上去很淡定大膽，但其實十分緊張，問到選這首歌的原因時，她說從歌詞裏好像看到自己的寫照：「『不確定自己的形狀 動不動就和世界碰撞』，就像曾經的我一樣，一路走來，磕絆碰撞，才成為了此刻站在這裏的我。」

她謂十分懷念十五歲時勇敢的自己，這首歌是自己的心聲，「『離開舞台』是一個遺憾，也是一個未了的心願。現在的我，終於做好了準備重新站上舞台，誠實地面對自己的不足，也坦然地擁抱更多的可能。這首歌是送給自己，也送給每一位記得我、支持我的朋友。」

許靖韻

許靖韻自彈自唱

而Angela則穿上白色裝襯白色雪坊裙擺作為外套，內裏則以牛仔短褲，個性十足之餘亦散發出少女味。

她選擇以鋼琴自彈自唱周興哲的《怎麼了》，而今日是正日生日的Angela更謂：「乘風的舞台是我29+1最好的生日禮物。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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劉雅瑟 許靖韻 綜藝節目

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