【關愛隊】荃灣區今日誓師　麥美娟：其他16區會「成熟一區做一區」

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟主持誓師典禮。(政府新聞處圖片)

第二輪16區的「關愛隊」的團體申請程序於三月底已經截止，荃灣區「地區服務及關愛隊伍」今日正式起動，舉行誓師典禮，民政及青年事務局局長麥美娟透露，如果有消息或哪一區程序完成，會「成熟一區做一區」，希望在第三季時可以成立其他16區的「關愛隊」。

荃灣區「地區服務及關愛隊伍」今日正式起動，政務司副司長卓永興和麥美娟主持誓師典禮。麥美娟今日在誓師典禮後透露，第二輪16區的「關愛隊」，現正進行團體甄選的計分程序，如果有消息或哪一區程序完成，便會「成熟一區做一區」，希望在第三季時可以成立其他16區的「關愛隊」。

在區議會新制度下，區議會主席將由民政事務專員擔任，麥美娟認為，當區議會主席由專員出任，而日後「關愛隊」的總指揮亦由專員出任，兩個組織之間的協調和統籌就會更加水到渠成，更加容易有效率。她續指，相信日後有機會「關愛隊」提供一些服務，然後在服務時所獲悉的意見可以跟區議會反映；倒轉過來，區議員在接觸市民的過程中發現地區需要提供甚麼服務，可以告知區議會主席，亦即「關愛隊」總指揮，要求「關愛隊」提供相關服務。

被問到有一些民主派區議員表明下屆不會再參選區議會，麥美娟回應指，每一位人士決定是否參選，或者是否競選連任，都有各樣考慮。她重申，只要符合「愛國愛港」的標準，即是擁護《基本法》、效忠特區、不會作出任何意圖破壞香港的行為，每一個人都可以在制度中參選。

至於會否優先考慮委任一些現任區議員，麥美娟僅強調，會以因才而用、用人唯才標準去委任。

卓永興：「關愛隊」能急市民所急

卓永興在誓師典禮上表示，特區政府資助不同團體組成「關愛隊」的目的，就是加強地區支援，與居民建立恆常聯繫，在突發和緊急事故發生時，「關愛隊」能迅速動員地區網絡，協助受影響的居民，急市民之所急。

▲ 卓永興在誓師典禮上表示，特區政府資助不同團體組成「關愛隊」的目的，就是加強地區支援。(卓永興fb圖片)





其他主禮嘉賓包括民政及青年事務局副局長梁宏正、中聯辦公室新界工作部部長李薊貽，以及民政事務總署署長張趙凱渝。

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責任編輯：區綽彥