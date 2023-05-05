【疫情告終?】世界衞生組織：結束新冠疫情公共衞生緊急狀態　提7點臨時措施過渡至新冠長期管理

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世界衞生組織宣布，新冠疫情不再構成「國際關注公共的突發衞生事件」。

世界衞生組織於當地時間周四，召開突發事件委員會第十五次會議 (IHR)。會上表示，新冠疫情相關的住院和重症入院人數的下降，而人群已對疫情擁有高免疫力水平，現時是時候將疫情過渡至長期管理。世界衞生組織總幹事同意委員會的建議，確定新冠疫情是既定而且持續的健康問題， 總幹事將召集 突發事件委員會，就長期管理新冠大流行提供建議。

世 衞表示，疫苗及自然感染構成的群體免疫、當前傳播的Omicron變異株與之前的變異株毒性保持一致，以及臨床治療管理的改善，均令到新冠疫情每周死亡、入院以及需接受深切治療的數目減少。委員會亦認為，目前流行的變異株，沒有令新冠病毒的嚴重性增加。

世 衞 組織總幹事譚德塞表示，就會議的決定表示歡迎。譚德塞表示，每周報告的死亡及住院人數繼續減少，但 對疫情下獲得治療的機會不平等、以及抗疫疲勞加劇表示關注。 譚德塞宣布，發表「2023-2025年戰略準備及應對計劃」，於協作監測、社區保護等5個領域，採取行動。協約國於 過渡期間應參照發出的臨時指引，實施相關措施。

世衛組織總幹事向所有締約國發布臨時建議，提出7點。

1. 提高國家能力，為未來疫情做好準備。 2. 繼續增加高風險群組的接種率、解決市民對疫苗接受程度，以及供求的問題。 3. 向世衛組織報告新冠疫情死亡率和發病率，以及變異株的數據。 4. 確保國家框架下的醫療政策的供應及可持續性。 5. 領導者應與社區合作，建立具彈性及包容性的風險溝通及社區參與機制。 6. 按 風險評估，取消國際出入境防疫措施，及不再要求新冠疫苗接種証明作為旅行的先決條件。 7. 支持疫情下的研究，包括疫苗的改進，疫後新冠病毒的影響及演變等。

新冠病毒2019年底，最先在武漢發現，其後迅速蔓延全球，世衛組織在2020年1月30日，將新冠病毒列為「國際關注的突發公共衛生事件」。同年3月11日，世衞宣布將新冠疫情定性為全球大流行。



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責任編輯：陳展棋