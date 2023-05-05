【MIRROR成員】柳應廷李駿傑參與THE FIRST TAKE　合唱《人類群星閃耀時》感覺似考試

▲ Jer（右）與Jeremy。

MIRROR成員柳應廷（Jer）及李駿傑（Jeremy）最近應日本著名音樂頻道THE FIRST TAKE（TFT）的邀請，以一鏡到底方式拍攝一次性演出合唱《人類群星閃耀時》。這次也是繼陳柏宇後，第二次有香港歌手出現在TFT頻道。

說起這次TFT的錄影，Jer與Jeremy至今仍十分激動、興奮又回味，Jeremy說：「係好激動，因為喺外國平台做呢件事，又係《人類群星閃耀時》呢首咁難唱嘅歌，所以激動得嚟又好緊張。」

Jer也表示：「TFT呢個平台係對歌手嘅肯定，上得去都係有返咁上下唱功實力（Jeremy：哈哈！兜個圈讚自己！）認真！平時上開網睇，有好多都係自己平時會聽開嘅歌手，所以上到去係榮幸，仲要係自己歌，覺得係成就解鎖。」

▲ Jer（右）與Jeremy（左）

分享愛和感恩之心

《人類群星閃耀時》是首講及人同人之間關係的歌，Jer表示很想透過這歌分享愛和感恩之心，說：「《人類群星閃耀時》係幾適合向大世界唱嘅一首歌，所以我同jeremy唱得歇斯底里，將自己個心攞出嚟。」

為了這次的二人合唱版本，Jer、Jeremy及團隊都為歌曲作出新的安排，當中包括編曲及和音部分，Jer說：「今次編曲偏向簡單同清澈，因為TFT嘅版本，就好似攞走一啲調味料，將一道最原始嘅菜式俾樂迷品嚐，你品嚐到咩味道，就聽到咩歌聲，所以今次用最簡單嘅琴，少少嘅鼓同結他去編曲，係另一個感覺，而且係對唱功嘅考試，因為咁簡潔嘅編曲，歌手要控制嘅Technique就更多。」

Jeremy也十分認同，更說：「真係好似考試，花姐都話似等緊啲仔考完試放學嘅心情。」

▲ Jeremy

事前做足準備

除編曲，和音部分亦有不同，Jeremy解釋道：「因為今次唔係跟原本嘅chord去編曲，所以和音唔可以跟原本嘅，搞咗好耐，錄影之前一日仲傾緊要點演繹，不停調整。」

談及演繹Jer的作品，Jeremy表示自己本身很喜歡《人類群星閃耀時》，但今次是一個較抒情的版本，他花了很多心機構思怎去演繹，Jeremy說：「Jer演繹好澎湃、好大、好勁，令到首歌本身已經有一個好強烈嘅形象喺度，我要點樣加入，同Jer把聲先夾到呢？呢個係我諗咗好耐嘅地方。」

Jer亦透露二人對這事的認真與緊張，道：「因為得一Take唔可以出錯，我哋事前練習、再跟老師上堂練歌，之前一晚亦喺房裡面練到1、2點，係咁唱。到真正入到錄音室開始，見到平時TFT嘅製作場景，即刻心跳加速，但錄音嗰一Take係最有Feel最有感覺最有情緒。」

▲ Jer

透過鏡頭感染觀眾

Jeremy也認同，指平日練習都未進入狀態，但錄影的一刻就完全投入其中，表達當中感覺出來，Jer更表示，唱到Chrous 3時自己也被感動，感覺就像在宣揚愛，而現場工作人員亦有同感呢！

過去Jer與Jeremy都看過很多TFT的影片，這次自己身歷其境，Jeremy的感覺是：「啊！原來係咁嘅！真係Focus落自己把聲，緊張再大咗，因為你Feel到唔會好似平時有特別嘅燈光、舞台效果，令自己覺得要做得再好啲。」

Jer也說：「通常喺香港嘅舞台，有觀眾有燈牌一齊大合唱，但今次冇觀眾要掉晒情緒出嚟係第一次，要透過鏡頭去感染觀眾，加上第一次喺海外唱呢首歌，十分難忘。」

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