【救生員短缺】逾4成康文署合約救生員年逾55歲　老齡化及水試降門檻惹關注

▲ 除了長年面對人手不足，工會更發現近年投考康文署救生員的年齡上升。（曾耀輝攝）

泳季再臨，康文署下轄39個公眾泳灘中，僅有19個提供救生員服務，不足半數。除了長年面對人手不足，工會更發現近年投考康文署救生員的年齡上升，今年泳季聘請的合約救生員，逾4成是55歲或以上，出現老齡化問題；而且考核水試的門檻亦疑似降低，擔心救生員質素下降。

救生員不足多年未有改善。康文署回覆本報查詢表示，去年及今年均有1,400名公務員救生員，當中包括高級救生員及救生員，而去年泳季另聘有312名季節性救生員，即去年康文署泳灘及泳池有1,712名救生員。

康文署今年新設合約全年救生員一職，合約為期2年，名額110個，以較穩定的工作冀吸引更多人入行。不過今年至4月1日，季節性加合約全年救生員，至今只聘到逾200人，暫時仍未及去年人手，連同公務員救生員，目前約逾1,600名（見表1）。

據香港政府拯溺員總工會主席鄧子安提供的數據，若全港的泳灘及泳池全開，去年泳季所需的救生員總數為2,030人，以去年只有1,712人到任，連同扣減公務員救生員中約180名高級救生員並不會負責巡視、救援等前綫工作，粗略估算實質仍欠缺逾500名救生員。

另一問題是救生員老齡化。康文署統計，去年泳季53%季節性救生員是35歲或以下，55歲或以上佔31%；不過今年數字顯示，55歲或以上增至41%，反而35歲或以下減至39%（見表2）。

港九拯溺員工會副主席胡啟榮指，近幾不少年介50至60歲人士報考季節性救生員，今年更明顯。在合約制救生員的入職訓練課程中，有四分一至三分一的學員超過55歲。他指，由於季節性救生員不設年齡限制，近年不少因舊制年滿60歲便退休的救生員「師兄」重新投考合約及季節性救生員，「以前合約救生員好多後生仔，幾乎全班後生。5年前可能100人中得1成超過55歲，但今年100人中有差唔多四分一。

胡啟榮解釋，年輕人看不到救生員的職業前景，但較年長市民對救生員的發展前途不十分看重，更多希望兼職補貼生活。

胡更發現，季節性及全年合約救生員的考試標準下降，不排除為補足人手而降低門檻。他提供「泳池季節性救生員訓練計劃」可見，2021年要求應試者在2分鐘內游畢100公尺的游泳測試，2023年修改為1分鐘50公尺。他指時間及距離按比例計算沒大變化，但實際上後者難度降低許多。水試時，公務員救生員更需要從泳池底撈起模擬溺水人士的假人公仔，將其拖至岸邊；而合約制救生員只需將漂浮在池面假人公仔拖至岸邊已算通過。

不過鄧子安指，年長未必較差，部分是經驗豐富的救生員「師兄」。不過胡啟榮指，年紀越大，反應亦會變慢，體力恢復速度較遜色，或難應付日常拯救工作。

去年有報道，一名58歲男子在投考康文署水試時，一度失去呼吸和脈搏，要其他救生員急救，約10分鐘後才恢復知覺。

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記者：解青羽