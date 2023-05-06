【救生員短缺】救生員薪酬晉升欠前景 工會呼籲港府改革職系

▲ 工會指出，救生員人手不足及老齡化的癥結，在於救生員長期屬於政府公務員的「技工職系」，月薪不及合約制救生員，且晉升階梯短。（曾耀輝攝）

康文署今年新增設2年制的合約全年救生員，不過薪酬待遇同另一種合約的季節性救生員差不多，月薪介乎20,500至21,840，僅多300至340元。工會指出，救生員人手不足及老齡化的癥結，在於救生員長期屬於政府公務員的「技工職系」，月薪更不及合約制救生員，而且晉升階梯短，不少年輕人見不到職業發展前景而選擇轉工，亦不願入行，造成救生員行業人才流失。

康文署現時的公務員救生員，薪酬位於公務員總薪級表第5點至第8點，月薪介乎18,120元至21,875元；至於季節性救生員同合約全年救生員相約，以後者稍高（見表2）。

港九拯溺員工會副主席胡啟榮指，為吸引更多人入職，康文署將合約全年救生員的月薪稍提高至20,500至21,840元，連同按表現的約滿酬金，估算平均月薪可達2.4萬元，較公務員救生員多約3,000元。

私人泳池承辦公司負責人Ben亦指，政府加薪搶人才，導致屋苑等私人泳池的救生員亦已加薪近5成，時薪升至140至150元；不少屋苑為控制營運成本，將救生員的開工時期由七、八個月壓縮至三、四個月，時間太短難讓救生員熟悉私池的拯救工作及運作。

曾任政府救生員的高生表示，任職康文署救生員7年後，2019年已轉考康樂助理員。他指比起頂薪只有2萬元的高級救生員， 高級康樂助理員的頂薪逾5萬元，更不用如救生員每3年復考一次，「如果一個後生仔大學畢業，乜都識，點解要揀救生員呢分工做呢？」高生指，現有的康樂助理員中，已知約120餘人曾任救生員，其中9成曾任政府救生員，1成曾任季節性救生員，數目對比過去有所增加。

工會表示，季節性救生員空缺率由2016年的1成多，至今升至超過6成。工會呼籲政府盡快改革救生員職系，提升發展前景及晉升階梯，才能吸引更多年輕人入行。

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記者：解青羽