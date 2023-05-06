【抗癌勇士】98歲婦患大腸癌晚期接受手術康復 兒子：只要有希望絕不放棄

▲ 陳永月家人與醫療團隊合照。

患病只要積極接受治療，人生總會有希望。新加坡98歲婦人陳永月，前年體檢時發現糞便有血並確診大腸癌晚期，但兒子並沒有因為她已年屆高齡放棄治療，最後安排她在新加坡老年腫瘤黃金計劃的協助下完成手術，至今穩定康復。

新加坡《新明日報》報道，前年12月，當時已年屆96歲的陳永月接受定期體檢時，其中糞便驗出有隱血。為了查出病因，7旬兒子王其基帶她到診所及醫院反復檢查，結果診斷陳永月患上大腸癌晚期，而且癌細胞已擴散至肝臟。

陳永月確診大腸癌晚期後，醫院提議進行一次性手術，切除部分大腸和肝臟。由於考慮到陳永月年事已高，家人決定轉到新加坡國大醫院治療，在醫生的建議下，她參加了國大癌症中心老年腫瘤黃金計劃，在每次手術前接受全面性評估。

接受兩次手術情況穩定

在全平面評估中，醫院的營養師發現陳永月有營養不足的風險，建議她改變飲食方式，改為少食多餐，並配合物理治療師進行運動。

去年8月，陳永月接受手術切除近一半的肝臟；3個月後，她進行了大腸切除手術，目前已出院，在家進行口服化療。

王其基坦言，很多朋友擔心媽媽年事已高無法捱過手術，好心勸說他們放棄治療，但他覺得只要有一線希望，他都要嘗試，他也非常感謝醫生令媽媽能夠保持健康。

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