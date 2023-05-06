【富人育兒】夫婦坐頭等艙子女坐經濟艙 富人爸爸：別寵壞孩子

▲ （美國航空Youtube截圖）

富人家的孩子肯定是富養？英國倫敦一名靠經營房地產致富的男子，他攜帶家人搭飛機出遊時，自己與妻坐在頭等艙，卻安排孩子坐在經濟艙，他拍片呼籲即使有錢也別寵壞自己的小孩，因為他們還沒有賺錢的能力，所以只能坐經濟艙。

綜合外國傳媒報道，現年32歲的Samuel Leeds在倫敦經營房地產經紀致富，他經常在社交網站上發布影片分享自己的投資致富技巧，在社群平台上擁有24萬粉絲。

他日前在TikTok上傳影片，拍下自己與家人乘坐飛機出行的過程，只見他的2個子女坐在經濟艙，他與妻子則走向頭等艙，向觀眾展示頭等艙的豪華晚餐，以及太太享受紅酒的畫面，兩人十分愜意享受頭等艙的奢華服務。

Samuel Leeds更在影片中表示，孩子是沒有任何賺錢能力，建議其他富人家長在搭乘飛機時，為孩子購買經濟艙的座位，這樣不僅不會被孩子打擾，還能避免寵壞小孩。

網民紛紛熱烈討論，有人認為Samuel Leeds安排子女單獨坐經濟艙的做法不安全，指父母要負責照顧子女；也有人支持他的做法，認為子女要靠自己努力，總有一天也能坐上頭等艙。

對於網民的批評，Samuel Leeds事後補充，2個年幼的孩子並非獨自待在座位，保姆有在旁照顧。

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責任編輯︰王明芳