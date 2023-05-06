【葵芳閣兇案】疑兇潛逃日本後自殺身亡　留遺書表明畏罪

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警方繼續調查3月14日在葵涌發生的一宗謀殺及爆竊案，案中一名63歲女子死亡。涉案男子懷疑潛逃日本，近日證實已經身亡。

案發於3月14日，報案人返回葵義路15號的住所時，發現其63歲同居女友倒斃於單位客廳。

案件交由新界南總區重案組調查，人員當晚迅速鎖定一名懷疑涉案的本地男子，他為死者同層另一單位的鄰居，並於當日下午約5時在警方接報前從香港國際機場離境飛往日本。

警方經深入調查後，發現死者的單位有明顯被搜掠的痕跡，死者頭顱上有一個相信屬硬物撞擊造成的致命傷口。警方在現場檢獲一支染有死者血跡的鐵筆，相信為涉案凶器。另外，警方亦在懷疑涉案男子的房間內檢獲一對染有死者血跡的波鞋。

經點算後，該單位內總值約13萬元的財物遺失，包括5隻鑽石戒指、1部手提電話、1隻手表、5張銀行咭及小量現金。

調查顯示涉案男子懷疑單獨作案，盜用死者的後備鎖匙進入單位爆竊，但被中午回家的死者撞破事件，於是涉嫌用鐵筆殺害死者，該名男子事後返回自己單位房間更換衣物後逃去無蹤。

過去一個多月，警方一直積極調查案件，並尋求日本警方協助追緝疑兇 。

警方於4月6日接獲日本警方通知，當日中午在山梨縣郊區發現一具男屍，懷疑是被追緝疑兇。現場有一封遺書，內容涉及畏罪自殺。

日本警方於近日確認男屍的身分並將遺體轉交其親屬。警方一直跟進有關發展，目前仍然調查該案。

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記者：陳梓蔚