  • 29°C
香港時間 : 2023506日 (週六) 11:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東張西望】日本涉性侵消防員被同學爆料起底　同學透露對方現況

娛樂 11:15 2023/05/06

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

涉性侵被捕的姓王消防員中學同學高Sir上《東張西望》爆料。

最近日本傳媒報道，一名中國籍男子與妻同遊日本期間，涉嫌將一名日本女子拖入廁所性侵，並在4月26日被當地警方拘捕。據了解，涉案男子為王姓香港消防員，事件發生後引全城關注！

消防處表示，得知一名屬員涉及於日本發生的一宗案件。該屬員當時正值休假期間。消防處正詳細了解該事件，暫時沒有其他資料補充。

昨日（5月5日）播出的《東張西望》採訪該名消防員的中學同學高Sir，分享昔日與涉性侵被捕的王姓消防員相處點滴。

【遊日性侵】與妻遊日期間強拖日女入廁所性侵　香港消防員日本被捕

最新影片推介：何依婷專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】何依婷佛系性格曾被誤會不上進　入行目光擴闊不再井底之蛙

同學爆對方深得女生歡心 太太性格溫柔

原來二人是中學同學，相識十多年，高Sir更爆對方在中學是校草，深得女生歡心：「佢喺學校好出名，係風雲人物，籃球隊隊長，好多女仔鍾意睇佢打波，佢性格好陽光，好鍾意戶外活動，好活躍，身邊都有好多女仔鍾意佢。」

他又指對方的太太性格非常好，與王Sir是青梅竹馬的朋友：「佢太太性格係大家好鍾意嗰種女仔，好溫柔，佢哋從細認識，識咗十幾年。最近一兩年先結婚，對佢哋嚟講今次係蜜月旅行，因為之前疫情一直去唔到，最近先補番。」

涉性侵被捕的姓王消防員中學同學高Sir上《東張西望》爆料。

透露涉案姓王消防員現況

高Sir透露王太是空中服務員，對於今次性侵事件，友人都覺得相當愕然，完全意料不到：「嗰陣讀書啲老師都好鍾意佢，喺學校又好受歡迎，點會喺背後做出呢啲事。」

他又透露涉案姓王消防員現況：「依家日本警方將佢擺咗係類似內地刑事拘留嘅地方，協助調查案件，視乎佢能唔能夠同個女事主和解，如果可以和解，可能刑責未必會太重。依家佢哋完全失聯，避見親友。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

懷疑消費糾紛 王太飽受壓力

至於有網民猜測可能涉及嫖娼事件，高Sir亦不排除可能性：「我懷疑係消費糾紛，可能佢同日本從事特定行業女子，做啲特定交易。」

高Sir又認為今次事件最慘的是王太，很難面對老公做出這樣的事：「人生有幾多年十年吖，將十幾年光陰賭喺呢個男人身上，捱到佢考到消防隊長，捱出頭喇，結果又做呢啲嘢。對於女仔來講壓力好大，佢太太離婚又會畀人話，唔離婚又會畀人話。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【遊日性侵】與妻遊日期間強拖日女入廁所性侵　香港消防員日本被捕
15:39 2023/04/27
【遊日性侵】與妻遊日期間強拖日女入廁所性侵　香港消防員日本被捕
香港消防員日本涉性侵被捕　何超雲未婚夫與疑犯背景相近引關注
10:08 2023/04/28
香港消防員日本涉性侵被捕　何超雲未婚夫與疑犯背景相近引關注

你可能感興趣

【遊日性侵】與妻遊日期間強拖日女入廁所性侵　香港消防員日本被捕
15:39 2023/04/27
【遊日性侵】與妻遊日期間強拖日女入廁所性侵　香港消防員日本被捕
香港消防員日本涉性侵被捕　何超雲未婚夫與疑犯背景相近引關注
10:08 2023/04/28
香港消防員日本涉性侵被捕　何超雲未婚夫與疑犯背景相近引關注
東張西望 娛樂行業 消防員 日本

最高瀏覽

【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
17:52 2023/05/03
【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
【東張西望】黃耀英李旻芳結婚4年無所出　容羨媛爆10個字引起尷尬
10:15 2023/05/05
【東張西望】黃耀英李旻芳結婚4年無所出　容羨媛爆10個字引起尷尬
【醫療事故】17歲少年墮樓緊急送醫　4醫院互相推搪拒收終命喪救護車上
12:10 2023/05/05
【醫療事故】17歲少年墮樓緊急送醫　4醫院互相推搪拒收終命喪救護車上