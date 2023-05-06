【東張西望】日本涉性侵消防員被同學爆料起底　同學透露對方現況

▲ 涉性侵被捕的姓王消防員中學同學高Sir上《東張西望》爆料。

最近日本傳媒報道，一名中國籍男子與妻同遊日本期間，涉嫌將一名日本女子拖入廁所性侵，並在4月26日被當地警方拘捕。據了解，涉案男子為王姓香港消防員，事件發生後引全城關注！

消防處表示，得知一名屬員涉及於日本發生的一宗案件。該屬員當時正值休假期間。消防處正詳細了解該事件，暫時沒有其他資料補充。

昨日（5月5日）播出的《東張西望》採訪該名消防員的中學同學高Sir，分享昔日與涉性侵被捕的王姓消防員相處點滴。

【遊日性侵】與妻遊日期間強拖日女入廁所性侵 香港消防員日本被捕

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同學爆對方深得女生歡心 太太性格溫柔

原來二人是中學同學，相識十多年，高Sir更爆對方在中學是校草，深得女生歡心：「佢喺學校好出名，係風雲人物，籃球隊隊長，好多女仔鍾意睇佢打波，佢性格好陽光，好鍾意戶外活動，好活躍，身邊都有好多女仔鍾意佢。」

他又指對方的太太性格非常好，與王Sir是青梅竹馬的朋友：「佢太太性格係大家好鍾意嗰種女仔，好溫柔，佢哋從細認識，識咗十幾年。最近一兩年先結婚，對佢哋嚟講今次係蜜月旅行，因為之前疫情一直去唔到，最近先補番。」

▲ 涉性侵被捕的姓王消防員中學同學高Sir上《東張西望》爆料。

透露涉案姓王消防員現況

高Sir透露王太是空中服務員，對於今次性侵事件，友人都覺得相當愕然，完全意料不到：「嗰陣讀書啲老師都好鍾意佢，喺學校又好受歡迎，點會喺背後做出呢啲事。」

他又透露涉案姓王消防員現況：「依家日本警方將佢擺咗係類似內地刑事拘留嘅地方，協助調查案件，視乎佢能唔能夠同個女事主和解，如果可以和解，可能刑責未必會太重。依家佢哋完全失聯，避見親友。」

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懷疑消費糾紛 王太飽受壓力

至於有網民猜測可能涉及嫖娼事件，高Sir亦不排除可能性：「我懷疑係消費糾紛，可能佢同日本從事特定行業女子，做啲特定交易。」

高Sir又認為今次事件最慘的是王太，很難面對老公做出這樣的事：「人生有幾多年十年吖，將十幾年光陰賭喺呢個男人身上，捱到佢考到消防隊長，捱出頭喇，結果又做呢啲嘢。對於女仔來講壓力好大，佢太太離婚又會畀人話，唔離婚又會畀人話。」

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